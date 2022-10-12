88 белых голубей взлетают в небо. Потом минута молчания. Так в Сиднее почтили память 88 австралийцев,..

20 лет со дня терактов на Бали: память жертв почтили в Индонезии и Австралии

88 белых голубей взлетают в небо. Потом минута молчания. Так в Сиднее почтили память 88 австралийцев, погибших 20 лет назад в результате смертоносных терактов на индонезийском острове Бали.

Тогда в результате двух взрывов погибли 202 человека, 164 из них – иностранцы. Ещё 209 человек пострадали. Эта атака террористов стала крупнейшим в Индонезии по числу жертв и раненых.

[Дейв Байрон, выживший]:

«Здесь столько людей, и я не помню их имён, но все меня обнимают и поддерживают. Так поступают австралийцы – заботятся друг о друге. Так мы поступали и в 2002 году».

Анабет Люк приехала на церемонию из Нового Южного Уэльса. Во время терактов она спасла 17-летнего австралийца, вытащив из-под горящих обломков.

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[Анабет Люк, выжившая]:

«Я просто очень хотела быть рядом с теми, кто прошёл через то же самое и пережил взрывы».

Памятная церемония также прошла рядом с Генеральным консульством Австралии в Денпасаре на острове Бали. Здесь собрались родственники погибших и выживших.

[Тим Уоттс, помощник главы МИД Австралии]:

«Даже через 20 лет мы чувствуем боль. Та ночь навсегда осталась в памяти индонезийцев, австралийцев и многих других. Мы всегда будем чтить память этих 202 невинных человек, большинству из которых не было и 40, а самому младшему было всего 13 лет».

Серия терактов произошла 12 октября 2002 года в туристическом районе Кута. Первое взрывное устройство весом один килограмм сработало у входа в ночной клуб. Люди в панике стали выбегать из помещения, и в это время сработало второе взрывное устройство весом более ста килограммов, заложенное в автомобиль. Третий взрыв произошёл рядом с консульством США. Там пострадало только здание.

Виновными в нападении были признаны члены радикальной исламистской организации «Джемаа Исламия»*, запрещённой в России. После терактов власти Индонезии при поддержке Австралии и США создали антитеррористическое подразделение, которое ликвидировало, а также арестовало десятки исламистских боевиков.

• «Джемаа Исламия» – организация, которая признана в России террористической и запрещена

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