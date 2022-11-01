Инфляция в еврозоне заставляет людей выбирать между теплом и едой

Экономический рост в еврозоне в третьем квартале замедлился из-за стремительного роста инфляции. Это усиливает опасения, что..
Дата загрузки: 2022-11-01
По данным Eurostat, ВВП в 19 странах, использующих евро, вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом. За предыдущий период рост составил 0,8%.
Это показывает, что экономика еврозоны начинает ощущать влияние стремительного роста цен на энергоносители, повышения процентных ставок и проблем с цепочками поставок.
В октябре рост потребительских цен в зоне евро составил почти 11%. В сентябре было около 10%. Это немного выше прогнозов, поскольку поскольку инфляция в Германии, Италии и Франции ускоряется.
Жители Брюсселя говорят, что теперь им постоянно нужно выбирать, на что тратить деньги.
[житель Брюсселя]:
«Особенно когда речь идёт о продуктах, еде и жилье. Правительство повысило цены на электроэнергию, газ и прочее. Всё это настоящая проблема, потому что я должен сделать выбор между теплом в доме и покупкой еды».
[жительница Брюсселя]:
«Арендная плата постоянно растёт, растёт и растёт, а вот зарплата – нет. Это сложно понять. Я пытаюсь сэкономить, чтобы хватило на жильё, но это сложно».
[житель Брюсселя]:
«Цены высокие, билеты на поезд дорогие, рестораны дорогие, всё подорожало. Все переживают действительно тяжёлые экономические времена. Нужно снизить цены, потому что это действительно тяжело для всех».
Экономика Германии, крупнейшая в Европе, сообщила о небольшом ускорении роста в третьем квартале с одной десятой до трёх десятых процента. Однако в Бельгии, Латвии и Австрии уже зафиксировали отрицательный рост.
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