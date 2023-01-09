fb pixel
Телеканал NTD

Худшее за 100 лет наводнение переживают на северо-западе Австралии

Худшее за 100 лет наводнение переживают на северо-западе Австралии

Северо-Запад Австралии буквально уходит под воду. На прошлой неделе тропический циклон «Элли» принёс проливные дожди в..

Дата загрузки: 2023-01-10

Худшее за 100 лет наводнение переживают на северо-западе Австралии

Северо-Запад Австралии буквально уходит под воду. На прошлой неделе тропический циклон «Элли» принёс проливные дожди в округ Кимберли.

[Стивен Доусон, министр по чрезвычайным ситуациям]:
«Такое наводнение, какое переживают в Кимберли, бывает раз в сто лет. Оно самое сильное за всю историю Западной Австралии. Ситуация постоянно меняется, и она чрезвычайно сложная для жителей региона. Мы снова просим людей отложить любые несущественные поездки в Кимберли».

[Даррен Клемм, сотрудник Департамента аварийных служб]:
«В некоторых местах вода простирается до горизонта. Нам уже сообщают о гибели домашнего скота, и эти потери будут большими».

Синоптики обещают, что на этой неделе дожди в штате Западная Австралия ослабнут. Однако угроза наводнения в небольших городах остаётся, поскольку реки продолжают выходить из берегов.

Размер ущерба из-за стихийного бедствия ещё предстоит оценить. По мнению властей, на устранение последствий наводнения уйдут месяцы.

Сейчас шторм движется в сторону Северной территории.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...