Худшее за 100 лет наводнение переживают на северо-западе Австралии

Северо-Запад Австралии буквально уходит под воду. На прошлой неделе тропический циклон «Элли» принёс проливные дожди в..
Дата загрузки: 2023-01-10
Северо-Запад Австралии буквально уходит под воду. На прошлой неделе тропический циклон «Элли» принёс проливные дожди в округ Кимберли.
[Стивен Доусон, министр по чрезвычайным ситуациям]:
«Такое наводнение, какое переживают в Кимберли, бывает раз в сто лет. Оно самое сильное за всю историю Западной Австралии. Ситуация постоянно меняется, и она чрезвычайно сложная для жителей региона. Мы снова просим людей отложить любые несущественные поездки в Кимберли».
[Даррен Клемм, сотрудник Департамента аварийных служб]:
«В некоторых местах вода простирается до горизонта. Нам уже сообщают о гибели домашнего скота, и эти потери будут большими».
Синоптики обещают, что на этой неделе дожди в штате Западная Австралия ослабнут. Однако угроза наводнения в небольших городах остаётся, поскольку реки продолжают выходить из берегов.
Размер ущерба из-за стихийного бедствия ещё предстоит оценить. По мнению властей, на устранение последствий наводнения уйдут месяцы.
Сейчас шторм движется в сторону Северной территории.
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