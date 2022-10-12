Израиль достиг исторического соглашения с Ливаном о морской границе

Ливан и Израиль достигли исторического соглашения о демаркации спорной морской границы в Средиземном море. Об этом..

Ливан и Израиль достигли исторического соглашения о демаркации спорной морской границы в Средиземном море. Об этом заявил израильский премьер-министр Яир Лапид.

Это важный шаг к нормализации отношений между странами, которые формально находятся в состоянии войны. Это также открывает путь для разведки шельфовых месторождений.

В заявлении Лапида говорится, что это историческое достижение, которое укрепит безопасность Израиля, принесёт миллиарды экономике, а также обеспечит стабильность северной границы.

Условия окончательного договора в Ливан доставил представитель США Амос Хохштейн. Ливанский президент Мишель Аун уже сказал, что его устраивают все пункты, и что он с нетерпением ждёт ратификации.

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Военизированная ливанская группировка «Хезболла» заявила, что согласится с позицией правительства.

Советник по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата ранее также давал положительную оценку. По его словам, все требования его страны выполнили и изменения внесли.

Ливан и Израиль оспаривают участок шельфа площадью почти 900 квадратных километров. Обе страны считают его частью своей исключительной экономической зоны. Он находится на стыке ливанского газового поля Кана с израильским месторождением Кариш.

Морская граница между странами так и не была установлена.

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