Вопреки прогнозам: мигранты из России оживили экономику Грузии

Пока Европа на фоне сложной геополитической обстановки переживает трудные времена, Грузия оказалась в иной ситуации. В..

Пока Европа на фоне сложной геополитической обстановки переживает трудные времена, Грузия оказалась в иной ситуации. В этом году сюда эмигрировало более 110 тысяч россиян. Вместе с ними в страну начался приток твёрдой иностранной валюты. Повысился спрос на товары и аренду жилья.

По данным Центробанка Грузии, с апреля по сентябрь россияне перевели в страну более миллиарда долларов. Это в пять раз больше, чем за тот же период прошлого года.

В марте Европейский банк реконструкции и развития прогнозировал, что из-за геополитической ситуации экономика Грузии серьёзно пострадает. Всемирный банк в апреле заявил, что экономический рост страны в этом году снизится до 2,5% с первоначальных 5,5%.

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Вопреки этим прогнозам в Грузии ожидают, что рост экономики достигнет 10%. Если это произойдёт, страна опередит развивающийся Вьетнам и экспортёра нефти Кувейт.

[Вахтанг Буцхрикидзе, директор банка TBC Bank]:

«Во всех отраслях дела идут очень хорошо. Это касается всех – от микропредприятий до крупных корпораций, от розничной торговли до других различных секторов. Я не могу вспомнить ни одну отрасль, у которой в этом году были бы проблемы».

Первая волна россиян из 43 тысяч человек хлынула в Грузию после 24 февраля. В этой стране мягкая миграционная политика, которая позволяет иностранцам жить, работать и вести бизнес без визы.

[Вахтанг Буцхрикидзе, директор банка TBC Bank]:

«Эти мигранты (из России) очень полезны для нас, поскольку большинство из них молодые – с технологическим образованием, со знаниями. И для нас, и для других грузинских компаний открылась очень хорошая возможность использовать такой потенциал».

Вторая волна миграции пришлась на осень, когда в России объявили частичную мобилизацию.

[Давид Кешелава, экономист-аналитик]:

«Мы ожидаем, что эти мигранты будут не такими обеспеченными по сравнению с мигрантами первой волны. Но всё же они могут оказать некоторое положительное влияние на экономический рост в следующие месяцы».

Эксперты считают, что экономический рост сохранится до конца года, но не берутся предсказать дальнейшую ситуацию. Согласно опросам, россияне не представляют, сколько времени пробудут за рубежом. Если они массово вернутся в Россию, в Грузии могут пострадать секторы торговли, туризма и недвижимости.

Пока же проблемы возникли в основном у грузинских студентов и других малообеспечнных граждан. В Тбилиси цены на съёмное жильё выросли на 75%. Многие арендаторы были вынуждены съехать. По этой же причине немало молодых людей отложили учёбу в столичных вузах. Впрочем, квартиры в новостройках продают примерно по тем же ценам.

Между тем экономисты призывают правительство Грузии воспользоваться ростом экономики и погасить долги, а также нарастить валютные резервы. Ведь этот всплеск может оказаться недолгим.

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