Мировая экономика в 2022 году: обзор

Мировая экономика в 2022 году продолжила испытывать последствия пандемии коронавируса. Во многих странах инфляция установила рекорды...
Дата загрузки: 2022-12-23
При этом инфляция в США и Германии достигла рекордного максимума за последние 40 лет, а в Великобритании – почти за 30.
В начале 2022 года в мире начал активно распространяться более заразный штамм омикрон. Это вызвало глобальный логистический кризис. Десятки контейнеровозов ждали в очередях, чтобы разгрузиться в портах. Из-за этого в конце января мировые цены на нефть достигли семилетнего максимума.
В марте международные платёжные системы Visa и Mastercard перестали сотрудничать с российскими банками. Одновременно Центробанк России на полгода запретил продажу наличной иностранной валюты гражданам.
Между тем, у европейских заправок начали расти очереди. После того как США, ЕС и их союзники наложили на Россию санкции, на мировых рынках резко подорожала нефть. Это привело к скачку цен на бензин.
В Европе и других уголках мира начался энергетический кризис. Цены на газ и другие энергоносители стали повышаться. Одновременно в ЕС начали искать других поставщиков, а также активнее переключаться на возобновляемые источники энергии.
Энергетический кризис также сопровождался массовым возвратом к ископаемому топливу, в частности к углю.
В апреле курс японской иены упал до 20-летнего минимума, а Илон Маск предложил купить Twitter. В итоге он сделал это за 44 миллиарда долларов.
В мае цены на бензин в США достигли исторического максимума, причём на фоне падения стоимости нефти. Причиной называли инфляцию.
Впервые в очном формате после начала пандемии прошёл Всемирный экономический форум в Давосе. На нём МВФ объявил, что не ожидает рецессии в крупнейших экономиках мира, но и не может её исключить.
А летом курс евро упал до самого низкого уровня с декабря 2002 года. Европейская валюта сравнялась с долларом на опасениях, что кризис в энергетическом секторе принесёт в регион рецессию.
ЕС официально признал Хорватию 20-м членом зоны евро. При этом осенью Европа начала тотальную экономию электроэнергии. В некоторых странах счета за электричество выросли на 80%.
В октябре ОПЕК+ согласовал новое сокращение добычи нефти. Это привело к росту цен. А МВФ спрогнозировал спад мировой экономики в 2023.
Наконец, Нобелевскую премию имени Альфреда Нобеля по экономике в 2022 году присудили за исследование финансовых кризисов.
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