Мировая экономика в 2022 году: обзор

Мировая экономика в 2022 году продолжила испытывать последствия пандемии коронавируса. Во многих странах инфляция установила рекорды...

Мировая экономика в 2022 году продолжила испытывать последствия пандемии коронавируса. Во многих странах инфляция установила рекорды. Так, в Турции она превысила 36%. Это самый высокий уровень за 19 лет правления президента Тайипа Эрдогана.

При этом инфляция в США и Германии достигла рекордного максимума за последние 40 лет, а в Великобритании – почти за 30.

В начале 2022 года в мире начал активно распространяться более заразный штамм омикрон. Это вызвало глобальный логистический кризис. Десятки контейнеровозов ждали в очередях, чтобы разгрузиться в портах. Из-за этого в конце января мировые цены на нефть достигли семилетнего максимума.

В марте международные платёжные системы Visa и Mastercard перестали сотрудничать с российскими банками. Одновременно Центробанк России на полгода запретил продажу наличной иностранной валюты гражданам.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Между тем, у европейских заправок начали расти очереди. После того как США, ЕС и их союзники наложили на Россию санкции, на мировых рынках резко подорожала нефть. Это привело к скачку цен на бензин.

В Европе и других уголках мира начался энергетический кризис. Цены на газ и другие энергоносители стали повышаться. Одновременно в ЕС начали искать других поставщиков, а также активнее переключаться на возобновляемые источники энергии.

Энергетический кризис также сопровождался массовым возвратом к ископаемому топливу, в частности к углю.

В апреле курс японской иены упал до 20-летнего минимума, а Илон Маск предложил купить Twitter. В итоге он сделал это за 44 миллиарда долларов.

В мае цены на бензин в США достигли исторического максимума, причём на фоне падения стоимости нефти. Причиной называли инфляцию.

Впервые в очном формате после начала пандемии прошёл Всемирный экономический форум в Давосе. На нём МВФ объявил, что не ожидает рецессии в крупнейших экономиках мира, но и не может её исключить.

А летом курс евро упал до самого низкого уровня с декабря 2002 года. Европейская валюта сравнялась с долларом на опасениях, что кризис в энергетическом секторе принесёт в регион рецессию.

ЕС официально признал Хорватию 20-м членом зоны евро. При этом осенью Европа начала тотальную экономию электроэнергии. В некоторых странах счета за электричество выросли на 80%.

В октябре ОПЕК+ согласовал новое сокращение добычи нефти. Это привело к росту цен. А МВФ спрогнозировал спад мировой экономики в 2023.

Наконец, Нобелевскую премию имени Альфреда Нобеля по экономике в 2022 году присудили за исследование финансовых кризисов.

Короткая ссылка на эту страницу: