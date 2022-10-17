Чешка Паула Новотна завоевала свой первый чемпионский титул по вингфойлу. Международный турнир прошёл на юге Испании...

Чемпионку мира по вингфойлу наградили в Испании

Чешка Паула Новотна завоевала свой первый чемпионский титул по вингфойлу. Международный турнир прошёл на юге Испании.

Вингфойл – это сравнительно новый вид водного спорта. Сёрфер держит в руках крыло и при этом стоит на доске с крылом подводным. Верхняя и нижняя часть вингфойла между собой механически не соединены.

С десяти лет Паула профессионально занималась кайтсёрфингом. Однако потом увлеклась этим видом катания на волнах. В финале она одержала победу над своей главной соперницей сезона Нией Суардиас.

[Паула Новотна, чемпионка по вингфойлу]:

«Ветер был очень сильным. Я смогла проделать свои трюки и благодаря этому победила, стала чемпионкой мира. Я очень этим горжусь. Ради этого я много работала».

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Победителем в мужской категории стал 15-летний испанец Хави Корр. Для него это его первый кубок. Он опередил соперника из Франции.

Правда, мужской сезон ещё не окончен. Финал состоится на побережье Бразилии с 16 по 20 ноября. Именно там выберут чемпиона мира.

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