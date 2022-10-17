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Джедаи, штурмовики и Дарт Вейдер: парад на улицах Мехико

Джедаи, штурмовики и Дарт Вейдер: парад на улицах Мехико

Дарт Вейдер, джедаи, штурмовики, мандалорцы и многие другие. По улицам мексиканской столицы идут герои из «Звёздных..

Дата загрузки: 2022-10-18

Джедаи, штурмовики и Дарт Вейдер: парад на улицах Мехико
Дарт Вейдер, джедаи, штурмовики, мандалорцы и многие другие. По улицам мексиканской столицы идут герои из «Звёздных войн».

Этот парад организовали поклонники одной из самых известных космических саг в истории кинематографа.

На мероприятие пришли целыми семьями.

[Андрес Хуарес, участник парада]:
«Это сага, которая объединяет семьи. Я стал её поклонником, чтобы быть ближе к детям. Мы вошли в новую семью. Многие мои коллеги тоже увлекаются этим. Теперь мы относимся друг к другу как к родственникам».

В целом в мероприятии поучаствовало около 300 человек.

[Самуэль Перес, поклонник «Звёздных войн»]:
«Мы поклонники «Звёздных войн. Наши герои – это штурмовик и Чубакка. Хорошая инициатива».

[Марко Эльойо, участник парада]:
«Мы снова становимся детьми, когда вспоминаем, как увидели первый фильм в кинотеатре».

Парад организовал так называемый 501-й мексиканский легион. Это фан-группа поклонников фильмов Джорджа Лукаса. Название – отсылка к 501-му легиону – подразделению солдат-клонов, который возглавлял джедай Энакин Скайуокер. Впоследствии он стал Дартом Вейдером.
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