Джедаи, штурмовики и Дарт Вейдер: парад на улицах Мехико

Дарт Вейдер, джедаи, штурмовики, мандалорцы и многие другие. По улицам мексиканской столицы идут герои из «Звёздных..
Дата загрузки: 2022-10-18
Этот парад организовали поклонники одной из самых известных космических саг в истории кинематографа.
На мероприятие пришли целыми семьями.
[Андрес Хуарес, участник парада]:
«Это сага, которая объединяет семьи. Я стал её поклонником, чтобы быть ближе к детям. Мы вошли в новую семью. Многие мои коллеги тоже увлекаются этим. Теперь мы относимся друг к другу как к родственникам».
В целом в мероприятии поучаствовало около 300 человек.
[Самуэль Перес, поклонник «Звёздных войн»]:
«Мы поклонники «Звёздных войн. Наши герои – это штурмовик и Чубакка. Хорошая инициатива».
[Марко Эльойо, участник парада]:
«Мы снова становимся детьми, когда вспоминаем, как увидели первый фильм в кинотеатре».
Парад организовал так называемый 501-й мексиканский легион. Это фан-группа поклонников фильмов Джорджа Лукаса. Название – отсылка к 501-му легиону – подразделению солдат-клонов, который возглавлял джедай Энакин Скайуокер. Впоследствии он стал Дартом Вейдером.
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