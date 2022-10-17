«Не предупредили»: венесуэльских мигрантов начали депортировать с территории США

«Нас не предупредили». Нелегальные мигранты из Венесуэлы недовольны новой пограничной политикой, которую приняли США и Мексика. Теперь Соединённые Штаты будут принимать венесуэльцев, которые легально подают заявки на статус беженца и прибывают в страну только на самолётах.

А тех, кто будет пытаться переходить сухопутную границу из Мексики, депортируют обратно на другую сторону. Раньше им в основном разрешали остаться.

Теперь многие венесуэльцы, которые ждали случая перебраться на территорию США через потайные тропы в лесах, не понимают, что им делать.

[Анхелика Рамирес, мигрантка из Венесуэлы]:

«Мы уже были там, почему они не позволили нам остаться? Им следует подумать о нас. Я знаю, что многие перешли границу, но многие – ещё нет. Логично было бы предупредить нас, что к такому-то числу доступ закроют. Люди продолжают идти в леса в надежде, что смогут перейти границу».

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При этом Вашингтон установил лимит: заявки на гуманитарный въезд могут подать 24 тысячи венесуэльцев. Сообщается, что сразу после вступления нового правила в силу за день депортировали 300 венесуэльцев. На следующий день – ещё 200.

[Александр Гонсалес, мигрант из Венесуэлы]:

«Безумие. Мы не знаем, что делать. В Мексике мы страдаем от голода. А на границе – стена. Нас выгнали, но не сказали, депортировали или нет. Если депортируете, то отправляйте в Венесуэлу на самолёте. Но нас оставили на границе. Что нам делать? Мы боимся возвращаться, потому что нас могут посадить в тюрьму».

В последние годы миллионы венесуэльцев покинули свою страну, спасаясь от коррупции, экономических трудностей и политических потрясений. При этом для них путешествие в США – это сложный и опасный путь через Центральную Америку и Мексику.

В этом году при пересечении границы Мексики с США пограничники задержали более 150 тысяч венесуэльцев.

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