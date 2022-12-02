Драмы на ЧМ-2022: испанцы проиграли Японии, а Германия вылетает с турнира

[Таканори Судзуки, болельщик сборной Японии]:

«Я видел все матчи в этой квалификации, и это историческая победа, которую я наблюдаю уже второй раз. Для меня это настоящее чудо. Но сборная Японии два или три десятилетия готовилась к чемпионату мира, поэтому становится сильнее». [Натчо Ромеро, болельщик сборной Испании]:

«Это достаточно честная победа для Японии. Поздравляю эту сборную. Японцы очень хорошо провели два матча – обыграли Германию и Испанию. Они заслужили выход в плей-офф. Надеюсь увидеть их в финале».

Чемпионат мира в Катаре продолжает удивлять сюрпризами. Испанцы потерпели поражение от сборной Японии, проиграв со счётом 1:2. Японская команда набрала шесть очков и, заняв первое место в группе, вышла в плей-офф. Испания с четырьмя очками на втором месте и также попадает в 1/8 финала.

Удивляют не только японские футболисты, но также их болельщики. Они приходят на матчи с голубыми пакетами для мусора, которые уже стали своеобразным символом чемпионата. После каждой игры японские болельщики наводят чистоту на трибунах.

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[Ацуси Номура, болельщик сборной Японии]:

«Мне не нравится мусор, поэтому я просто его подбираю. Так быстрее. Если ждать, пока это сделают другие, то никто не сделает. Так что быстрее убрать его самим. Вот и всё. Просто мы любим, чтобы всё было аккуратно и опрятно».

В этот день не обошлось и без драмы. Сборная Германия обыграла Коста-Рику с результатом 4:2, но вылетает с чемпионата. Роковой для неё стала победа Японии над испанцами. Германия уступила Испании по количеству забитых голов и заняла только третье место в группе. Костариканцы на четвёртом и тоже покидают Катар.

[Хуан, болельщик сборной Германии]:

«Не понимаю, как Германия могла проиграть Японии. Но японцы обыграли Коста-Рику, а затем Испанию. А мы ожидали, что обойдём Японию, забив больше голов. Но она победила Испанию. Этот чемпионат мира – просто безумие. Все очень неопределённо. Но это футбол».

В этот же день хорваты и бельгийцы сыграли вничью. Но Хорватия вышла в плей-офф, а Бельгия покидает турнир, хотя считается одной из лучших сборных мира. Также с чемпионата вылетает Канада, проиграв марокканцам со счётом 1:2. Сборная Марокко набрала 7 очков и с первого места в группе выходит в 1/8 финала.

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