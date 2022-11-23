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Чемпионат Европы по танцам с собаками прошёл в Германии

Чемпионат Европы по танцам с собаками прошёл в Германии

Трюки, послушание и гармоничное взаимодействие. На чемпионате Европы по танцам с собаками показывают своё мастерство хозяева..

Дата загрузки: 2022-11-23

Чемпионат Европы по танцам с собаками прошёл в Германии

Трюки, послушание и гармоничное взаимодействие. На чемпионате Европы по танцам с собаками показывают своё мастерство хозяева и их питомцы. В этом году турнир проходит в немецком Штутгарте.

Судьи оценивают общее впечатление от танца, уровень сложности и технику исполнения, а также музыку.

[Кармен Шмид, организатор и участница чемпионата]:
«Есть три критерия: акробатический, артистический и технический. Жюри смотрит, насколько танец сложный, как он поставлен и как точно работают выступающие».

Танцы с собаками также называют кинологическим фристайлом. Считается, что этот вид спорта зародился в конце 80-х годов. Причём в нескольких странах одновременно. Изначально это были просто попытки проводить под музыку соревнования по обидиенс, то есть послушанию.

Но требования к танцам с собаками менее строгие.

[Катрин Хауслер, руководитель команды из Германии]:
«Люди думают, что для этого подходят типичные рабочие породы, такие как бордер-колли. Но здесь нет обязательных элементов, и этот спорт настолько творческий, что подойдёт любая собака».

Собаки соревновались в двух дисциплинах – движение рядом под музыку и фристайл. В первой победила команда из Италии, а во второй – из Норвегии.
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