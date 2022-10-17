fb pixel
Телеканал NTD

Эскимосы Ньюфаундленда измеряют толщину льда с помощью современных технологий

Эскимосы Ньюфаундленда измеряют толщину льда с помощью современных технологий

Рекс Холвелл провёл всю жизнь на льду. Каждую зиму море у побережья острова Ньюфаундленд замерзает. На..

Дата загрузки: 2022-10-18

Эскимосы Ньюфаундленда измеряют толщину льда с помощью современных технологий
Рекс Холвелл провёл всю жизнь на льду. Каждую зиму море у побережья острова Ньюфаундленд замерзает. На нём местные эскимосы ловят морских котиков, а ещё рыбачат. Этому ремеслу Рекс научился у деда и отца. Сначала ездил на лёд на собачьих упряжках. Теперь берёт снегоход.

Впрочем, изменение климата вносит коррективы.

[Рекс Холвелл, житель Ньюфаундленда]:
«Люди не могут спуститься на морской лёд, следовать своим традициям и сохранить свою культурную жизнь».

Сегодня во всём мире засухи длятся дольше, а тепловые волны, наводнения и штормы становятся сильнее. Местной народности инуитов приходится адаптироваться.

Теперь они собирают информацию о состоянии льда с помощью программы SmartICE. То есть не просто объезжают территорию, а ещё расставляют электромагнитные датчики, которые показывают толщину ледяного покрова в специальном приложении. По этой информации можно проложить маршрут.

[Рекс Холвелл, житель Ньюфаундленда]:
«Доступ к данным на телефоне не заменяет их традиционных знаний. Это просто новый инструмент, который имеется в заднем кармане и помогает оставаться в безопасности во время путешествия по морскому льду».

Программа измерения включает два механизма. Первый – это буйки высотой почти три метра. Их вставляют в отверстия, пробуренные в морском льду, в начале сезона.

Вторая часть – электромагнитный датчик, который каждую неделю на санях провозят по местности.

Этой технологией уже заинтересовались люди, живущие возле пресноводных рек и озёр Канады. Она также будет актуальной в Швеции, Финляндии, Исландии и Англии.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...