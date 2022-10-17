Эскимосы Ньюфаундленда измеряют толщину льда с помощью современных технологий

Рекс Холвелл провёл всю жизнь на льду. Каждую зиму море у побережья острова Ньюфаундленд замерзает. На..
Дата загрузки: 2022-10-18
Впрочем, изменение климата вносит коррективы.
[Рекс Холвелл, житель Ньюфаундленда]:
«Люди не могут спуститься на морской лёд, следовать своим традициям и сохранить свою культурную жизнь».
Сегодня во всём мире засухи длятся дольше, а тепловые волны, наводнения и штормы становятся сильнее. Местной народности инуитов приходится адаптироваться.
Теперь они собирают информацию о состоянии льда с помощью программы SmartICE. То есть не просто объезжают территорию, а ещё расставляют электромагнитные датчики, которые показывают толщину ледяного покрова в специальном приложении. По этой информации можно проложить маршрут.
[Рекс Холвелл, житель Ньюфаундленда]:
«Доступ к данным на телефоне не заменяет их традиционных знаний. Это просто новый инструмент, который имеется в заднем кармане и помогает оставаться в безопасности во время путешествия по морскому льду».
Программа измерения включает два механизма. Первый – это буйки высотой почти три метра. Их вставляют в отверстия, пробуренные в морском льду, в начале сезона.
Вторая часть – электромагнитный датчик, который каждую неделю на санях провозят по местности.
Этой технологией уже заинтересовались люди, живущие возле пресноводных рек и озёр Канады. Она также будет актуальной в Швеции, Финляндии, Исландии и Англии.
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