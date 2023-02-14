Ледяные ванны полезны, но учёные только собираются это доказать

Купание в холодной воде или моржевание – традиция, которая существует столетиями. Любители такого отдыха говорят, что..
Дата загрузки: 2023-02-14
Впрочем, современная наука относится к купанию в холодной воде с долей скептицизма. Многие исследователи говорят, что позитивное влияние ещё нужно доказать.
Пока они отмечают, что моржевание может быть опасным для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также они задаются вопросом: насколько холодной должна быть вода, чтобы принести пользу для здоровья, и как долго нужно плавать для наилучшего эффекта.
55-летнего жителя Чикаго Дэна можно назвать экспертом-любителем. Он почти ежедневно погружался в озеро Мичиган с начала пандемии. В том числе в самые морозные зимние часы, когда приходилось пробиваться через лёд.
[Дэн О’Конор, любитель купания в холодной воде]:
«Это позволяет чувствовать себя хорошо, отрезвляет, делает даже самые серые дни прекрасными. И это отличный способ начать день».
Глядя на Дэна, сложно представить, что температура воды в озере всего лишь чуть выше нуля.
[Дэн О’Конор, любитель купания в холодной воде]:
«Всё тело наполняется энергией, фантастика. Я чувствую, что в теле появляется ещё один слой защиты».
Исследователи отмечают, что изучать влияние купания в ледяной воде сложно. Главная трудность в том, что имитировать условия погружения невозможно.
Считается, что моржевание повышает кровяное давление и увеличивает нагрузку на сердце. Оно безопасно для здоровых людей, а его эффект носит временный характер.
При этом воздействие холодной воды может активировать симпатическую нервную систему организма. Это вызывает возбуждение сердечной деятельности и усиление обменных процессов.
[Джеймс Мерсер, профессор]:
«Некоторые параметры, которые мы измеряем в кровеносной системе, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, улучшаются в положительную сторону. То есть можно утверждать, что плавание в холодной воде, возможно, имеет своего рода кардиозащитное влияние».
Также есть свидетельства, что моржевание улучшает реакцию организма на инсулин – гормон, который контролирует уровень сахара в крови. Это может помочь снизить риск развития диабета.
Впрочем, это тоже ещё предстоит доказать с научной точки зрения.
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