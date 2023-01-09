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Японцы окунулись в ледяную воду, чтобы начать год здоровыми

Японцы окунулись в ледяную воду, чтобы начать год здоровыми

40 японцев начинают новый год с ледяного купания. Несколько минут разогревающих упражнений, и смельчаки погружаются в..

Дата загрузки: 2023-01-10

Японцы окунулись в ледяную воду, чтобы начать год здоровыми

40 японцев начинают новый год с ледяного купания. Несколько минут разогревающих упражнений, и смельчаки погружаются в бассейн с холодной водой. Его устанавливают у синтоистского храма в Токио.

Цель ритуала – очистить душу и оздоровить тело. Ёсико Сибата – старейшая участница церемонии. Она приходит сюда 18 лет подряд.

[Ёсико Сибата, участница ритуала]:
«От холода у меня болят пальцы на ногах, но когда всё заканчивается, я чувствую бодрость. На этом ежегодном мероприятии мы молимся о здоровье. Новый год без этого не начать».

[Наоаки Ямагути, участник ритуала]:
«Войти в эту воду очень трудно. Поэтому встретившись с трудностями, я вспомню, что прошёл через такое, и преодолею всё».

Японцы также молятся за других людей, желая всем здоровья и мира.

Впервые такой ритуал провёл в 1955 году местный священнослужитель. Он обливался холодной водой и молился за благополучие японцев.
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