Затопленное кафе продолжает работать в Таиланде

Пообедать по колено в воде. Почему бы и нет, если вы живёте в Таиланде. Здесь продолжаются..
Дата загрузки: 2022-10-18
Эта лапшичная расположена под мостом у реки Тхачин в центральной провинции Накхонпатхом и работает уже более 30 лет. Стихийное бедствие – не повод закрываться.
[Порнкаол Прангпемпри, владелица кафе]:
[посетитель кафе]:
«Это странно. Я здесь впервые. Стол стоит в воде, а мне не хотелось сильно мокнуть, поэтому я ел стоя».
«Сначала я думала, что не буду открывать заведение. Уровень воды поднимается – кто придёт поесть? Но люди приходят, и вокруг плавает рыба. Это даёт силы продолжать работать».
Для гостей здесь новое развлечение – кормёжка рыб. Особенно нравится детям.
[посетительница кафе]:
«Необычно. Рыба постоянно снуёт у ног».
[юный посетитель кафе]:
«Я сначала испугался, но в итоге было весело. Мне понравилось играть в воде, и я хочу снова покормить рыбок».
Эти наводнения – последствия циклона «Нобу», который ударил по Таиланду в прошлом месяце. Страдают северо-восточный и центральный регионы. В низинах дома затоплены на метр.
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