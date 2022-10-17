Затопленное кафе продолжает работать в Таиланде

Пообедать по колено в воде. Почему бы и нет, если вы живёте в Таиланде. Здесь продолжаются..

Пообедать по колено в воде. Почему бы и нет, если вы живёте в Таиланде. Здесь продолжаются наводнения, но люди по возможности сохраняют привычный образ жизни.

Эта лапшичная расположена под мостом у реки Тхачин в центральной провинции Накхонпатхом и работает уже более 30 лет. Стихийное бедствие – не повод закрываться.

[посетитель кафе]:

«Это странно. Я здесь впервые. Стол стоит в воде, а мне не хотелось сильно мокнуть, поэтому я ел стоя».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Порнкаол Прангпемпри, владелица кафе]:«Сначала я думала, что не буду открывать заведение. Уровень воды поднимается – кто придёт поесть? Но люди приходят, и вокруг плавает рыба. Это даёт силы продолжать работать».

Для гостей здесь новое развлечение – кормёжка рыб. Особенно нравится детям.

[посетительница кафе]:

«Необычно. Рыба постоянно снуёт у ног». [юный посетитель кафе]:

«Я сначала испугался, но в итоге было весело. Мне понравилось играть в воде, и я хочу снова покормить рыбок».

Эти наводнения – последствия циклона «Нобу», который ударил по Таиланду в прошлом месяце. Страдают северо-восточный и центральный регионы. В низинах дома затоплены на метр.

Короткая ссылка на эту страницу: