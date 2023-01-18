«Горячее озеро» Кыргызстана покрылось льдом из-за экстремальных холодов

На севере Кыргызстана из-за экстремальных холодов на днях покрылось льдом «горячее озеро». Так переводится название «Иссык-Куль»...

На севере Кыргызстана из-за экстремальных холодов на днях покрылось льдом «горячее озеро». Так переводится название «Иссык-Куль». Обычно озеру не дают замёрзнуть запас тепла в большой толще воды и солёность. К тому же зимы здесь, как правило, мягкие.

Но когда температура упала до минус 30 градусов, у побережья появилась толстая корка льда.

[Таалай Орозакунов, житель Кичи-Орюкту]:

«Лёд простирается примерно на 150 метров от берега к центру озера. Там были огромные ледяные глыбы, но они раскололись. В некоторых местах толщина льда достигала полутора метров. Мы, местные жители никогда не видели ничего подобного».

Иссык-Куль – бессточное озеро в горах Северного Тянь-Шаня. Оно расположено на высоте 1600 метров над уровнем моря. В него впадает примерно 80 небольших притоков, большинство из которых питаются талыми водами. Возможно, наличие пресной воды в озере также сыграло роль в том, что оно замёрзло.

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Иссык-Куль входит в 30 крупнейших озёр мира и занимает седьмое место в списке самых глубоких озёр. Его площадь превышает 6000 квадратных километров, а наибольшая глубина достигает 668 метров.

Редкое сочетание горного и морского климата привлекает в эти места много туристов. К тому же экологическая обстановка здесь благоприятная. Рядом с озером нет крупных загрязняющих предприятий. Обычно туристический сезон длится с середины июня до конца августа.

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