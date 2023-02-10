Американец создаёт скульптуры и мозаики из магнитных карт метро Нью-Йорка

Мозаики, автомобили, здания и даже маленькие города. Всё это американец Томас Маккин создаёт из магнитных карт..
Дата загрузки: 2023-02-10
Томас увлёкся необычным хобби более 20 лет назад. Вдохновил его плакат с рекламой магнитной карты метро.
[Томас Маккин, житель Нью-Йорка]:
«Я решил использовать карты для творчества. Это было забавно. Такой материал пришёлся мне по душе».
Томасу понравились цвета карты, вернее обилие жёлтых оттенков и насыщенность синего.
[Томас Маккин, житель Нью-Йорка]:
«Я словно открыл маленькую вселенную. И отчасти я удивляюсь сам себе. Мне казалось, что это увлечение на неделю или две. Не думал, что это так надолго».
Томас в своём искусстве использует только карточки, клей и ножницы. Создаёт коллажи, макеты зданий, мостов и целых улиц. Его скульптуры продаются в одном из магазинов Нью-Йорка. Мужчина надеется, что когда-нибудь музеи предложат ему провести выставку.
[Томас Маккин, житель Нью-Йорка]:
«Я жду приглашения от Нью-йоркского музея транспорта и Американского музея народного искусства. Но они пока не звонили».
К 2024 году в Нью-Йорке все автоматы MetroCard выйдут из эксплуатации. Их заменят на более современные, а для оплаты будут использовать кредитные или дебетовые карты либо смартфоны. Значит, магнитные карты метро со временем уйдут в прошлое.
Впрочем, Томас не сильно беспокоится. Шесть лет назад на одной станции метрополитена он нашёл тысячи использованных магнитных карт. Так что запаса должно хватить надолго.
Короткая ссылка на эту страницу: