Американец создаёт скульптуры и мозаики из магнитных карт метро Нью-Йорка

Мозаики, автомобили, здания и даже маленькие города. Всё это американец Томас Маккин создаёт из магнитных карт..

Мозаики, автомобили, здания и даже маленькие города. Всё это американец Томас Маккин создаёт из магнитных карт нью-йоркского метрополитена.

Томас увлёкся необычным хобби более 20 лет назад. Вдохновил его плакат с рекламой магнитной карты метро.

[Томас Маккин, житель Нью-Йорка]:

«Я решил использовать карты для творчества. Это было забавно. Такой материал пришёлся мне по душе».

Томасу понравились цвета карты, вернее обилие жёлтых оттенков и насыщенность синего.

[Томас Маккин, житель Нью-Йорка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Томас в своём искусстве использует только карточки, клей и ножницы. Создаёт коллажи, макеты зданий, мостов и целых улиц. Его скульптуры продаются в одном из магазинов Нью-Йорка. Мужчина надеется, что когда-нибудь музеи предложат ему провести выставку.

[Томас Маккин, житель Нью-Йорка]:

«Я жду приглашения от Нью-йоркского музея транспорта и Американского музея народного искусства. Но они пока не звонили».

К 2024 году в Нью-Йорке все автоматы MetroCard выйдут из эксплуатации. Их заменят на более современные, а для оплаты будут использовать кредитные или дебетовые карты либо смартфоны. Значит, магнитные карты метро со временем уйдут в прошлое.

Впрочем, Томас не сильно беспокоится. Шесть лет назад на одной станции метрополитена он нашёл тысячи использованных магнитных карт. Так что запаса должно хватить надолго.

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