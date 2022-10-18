По пути к «зелёному» будущему шахтёрские города Румынии пытаются выжить

Заброшенные здания, ржавые вагонетки и поломанные экскаваторы – всё, что осталось от горнодобывающего прошлого в долине..

Заброшенные здания, ржавые вагонетки и поломанные экскаваторы – всё, что осталось от горнодобывающего прошлого в долине Жиу. Регион Олтения когда-то был символом промышленной мощи Румынии.

Сегодня на полях рядом со ржавой техникой пасутся лошади и бродят собаки. И таких бывших шахтёрских городов на западе страны много.

Румыния начала закрывать свои убыточные шахты в 1989 году. Из 14 сегодня работает только четыре. Если раньше отрасль обеспечивала работой более 50 тысяч человек, то сегодня только три тысячи. В ближайшие годы и эти предприятия планируют закрыть.

Одновременно в последнее время начал расти спрос на уголь. Особенно на фоне энергетического кризиса это топливо опять стало очень востребованным. Уже заговорили о том, что старые шахты снова нужно запускать. Однако бывшие работники уверены, что это не так просто.

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[Каталин Ченуса, бывший шахтёр]:

«Сейчас мы находимся в глубоком кризисе. Он продлится много лет. Открытие шахты занимает 5-7 лет. Закрыть шахту долго, а открыть – ещё дольше. А если нужно перезапустить всю горнодобывающую промышленность, то это очень сложно».

Согласно планам устойчивого развития, к 2023 году Румыния обещала полностью прекратить добычу угля и заменить обычные электростанции.

А к 2026 году страна планировала реструктурировать государственного производителя бурого угля Oltenia и заменить его старые мощности на солнечную энергию и газ.

Теперь же министр энергетики говорит, что нынешний энергетический кризис может отодвинуть сроки.

[Вирджил-Даниэль Попеску, министр энергетики Румынии]:

«Учитывая нынешний кризис, мы полагаемся на уголь и используем его для производства электроэнергии в краткосрочной перспективе, чтобы пережить эту зиму и этот кризис».

Для производства электроэнергии Румыния использует смесь газа, угля, а также гидро-, атомной и возобновляемой энергии. Но многим из генерирующих установок уже десятки лет, и их необходимо отремонтировать или заменить.

Единственный производитель ядерной энергии в стране, государственная компания Nuclearelectrica, в настоящее время имеет два реактора мощностью 706 мегаватт. Это примерно пятая часть румынской мощности.

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