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Пчеловод-любитель спасает городских пчёл в Чили

Пчеловод-любитель спасает городских пчёл в Чили

Чилиец Анхель Ньето – слесарь, а заодно и пчеловод-любитель. Причём это увлечение теперь превратилось в серьёзную..

Дата загрузки: 2022-12-13

Пчеловод-любитель спасает городских пчёл в Чили

Чилиец Анхель Ньето – слесарь, а заодно и пчеловод-любитель. Причём это увлечение теперь превратилось в серьёзную миссию. Анхель спасает пчёл в городе Винья-дель-Мар.

Насекомые строят ульи в населённых районах и пригороде. Для людей такое соседство опасно. Пчёлам тоже вряд ли комфортно в окружении домов и дорог.

Мужчина начал спасать насекомых в этом году. Первый вызов поступил от пожарных.

[Анхель Ньето, пчеловод-любитель]:

«Мы спасаем пчёл, летающих в городе Винья-дель-Мар и его окрестностях. Нам звонят пожарные и сотрудники администрации и просят помочь».

Анхель перевозит пчёл в специальное место, отведённое для пасеки.

[Анхель Ньето, пчеловод-любитель]:
«Это то пространство, которое у нас есть. Здесь пчёлам спокойно. Они свободны. Их не тревожат и не причиняют им вреда. Здесь их уважают».

Примечательно то, что пчеловод не надевает ни шляпу с сеткой, ни перчатки. Он берёт ульи голыми руками и помещает их в деревянные пчелиные домики.
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