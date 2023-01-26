Шеф-повар Джош Гьерсанд раньше работал в ресторанах, отмеченных звездой Мишлен, а теперь готовит для школьников в..

В Калифорнии для школьников готовят как в ресторанах

Шеф-повар Джош Гьерсанд раньше работал в ресторанах, отмеченных звездой Мишлен, а теперь готовит для школьников в Калифорнии. В меню много блюд, которые ожидаешь увидеть в дорогом кафе, но не в школьной столовой.

При этом продукты в основном органические – выращены на калифорнийских фермах. Мясо тоже фермерское. Это означает, что скот и птица питались только свежей травой или сеном.

Такого не увидишь во всех школах США, где детей кормят разогретыми полуфабрикатами. Но в некоторых учебных заведениях Калифорнии меняют подход к питанию.

[Джош Гьерсанд, повар]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Школьные столовые должны выглядеть как рестораны. В них нужно чувствовать себя как в ресторане, а не в кафе, где продают фаст-фуд. Я использую свой талант, чтобы служить обществу и детям, и кормить их более качественными продуктами».

Повара готовят для школьников итальянские, мексиканские и многие другие блюда. Меню получается изысканным и разнообразным.

[школьница]:

«Такие обеды показывают нам, школьникам, что о нас заботятся, нас ценят и уважают». [Доминик Мачи, директор столовой]:

«Мы заметили, что школьники, употребляя здоровую, питательную пищу, приготовленную здесь нами, видят положительный пример и следуют ему во время учёбы, и это способствует их успехам».

Ещё в одной калифорнийской школе не только обновляют меню в столовых, но и знакомят учеников с сельским хозяйством. Периодически рядом со школой открывают фермерские рынки. Дети и подростки могут пообщаться с продавцами, а также взять домой пакет фруктов и овощей.

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