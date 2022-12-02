Вьетнамских бабушек бесплатно учат английскому языку

79-летняя вьетнамка Нгуен Тхи Лок каждый вторник присоединяется к пожилым однокурсницам на уроках английского языка в..

[Нгуен Тхи Лок, студентка]:

«Хотя мы уже старые, но всё равно должны стараться, потому что учёба тренирует мозг. Если давать ему работу, то память станет лучше».

79-летняя вьетнамка Нгуен Тхи Лок каждый вторник присоединяется к пожилым однокурсницам на уроках английского языка в Ханое. Для неё это возможность общаться и поддерживать остроту ума.

Такие занятия в Ханое проходят уже четыре года. Они бесплатные. Уроки ведёт Фунг Тхи Йен. У неё образование преподавателя английского языка, но по специальности она не работает. Девушка захотела обучать пожилых, чтобы позволить им узнавать что-то новое.

На уроках студентки читают вслух и вместе поют. Это нужно, чтобы улучшить произношение.

[Нгуен Тхи Лок, студентка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В 90-х годах английский стал обязательным предметом во вьетнамских школах. Так что эти бабушки теперь могут помогать внукам с домашними заданиями.

[Фунг Тхи Йен, преподавательница]:

«Пожилые студентки очень стараются и прилагают много усилий, поэтому достигли хорошего уровня. Они накопили значительный словарный запас и могут его использовать в повседневной жизни».

Сейчас Йен и её помощники-волонтёры обучают 200 пожилых студентов. Девушка каждую неделю берёт отгул на работе, чтобы высвободить время.

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