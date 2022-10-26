Ливан начинает репатриацию сирийских беженцев, но будет ли она добровольной?

Ливан начинает отправлять домой сирийских беженцев в рамках новой схемы репатриации. Однако мало кто из жителей..
Дата загрузки: 2022-10-27
Правозащитные организации опасаются, что программа будет не такой добровольной, как обещают. Приводят в пример Турцию, где проживает более трёх миллионов 600 тысяч сирийских беженцев. В прошлом там фиксировали случаи принудительной репатриации.
В Ливане ситуация может повториться.
Манал зарабатывает около двух долларов в день, сортируя древесину. В городе на востоке Сирии в результате авиаударов погибли двое её сыновей. После этого она взяла двух дочерей и бежала в Ливан.
[Манал, беженка из Сирии]:
«Лучше жить вот так тяжело, чем в условиях войны. Лучше в таких унизительных условиях, чем терять близких людей. Я не готова потерять моих девочек на войне».
Большинство людей говорят, что не вернутся, пока не станет безопаснее. Однако Халифа отмечает, что люди устали от таких ужасающих условий.
[Халифа, беженка из Сирии]:
«Уже ничего не оправдывает такую жизнь. Мы и так почти умерли. Лучше уехать, пусть нас там убьют и всё».
Представители Amnesty International говорят, что в Сирию возвращаться сейчас небезопасно, и что решение должны принимать сами беженцы.
[Диана Семаан, представительница Amnesty International]:
«С нашей точки зрения, любой вид добровольного возвращения должен основываться на свободном и осознанном согласии».
В 2018 году Ливан уже проводил программу репатриации. Тогда выслали около 400 тысяч сирийцев.
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