Десятки тысяч израильтян протестуют против судебной реформы Нетаньяху

Десятки тысяч израильтян вышли на протест против планов премьер-министра Биньямина Нетаньяху провести судебноую реформу. В частности,..

Десятки тысяч израильтян вышли на протест против планов премьер-министра Биньямина Нетаньяху провести судебноую реформу. В частности, он хочет сократить полномочия Верховного суда и получить контроль за отбором судей.

По словам протестующих, это будет ударом по демократии. Власти же считают, что реформы необходимы, чтобы пресечь злоупотребления со стороны судей-активистов.

По подсчётам правоохранителей, на акцию протеста в Тель-Авиве вышло более 110 тысяч человек. Организаторы считают, что собралось до 150 тысяч. Также протестовали в других городах.

[Амит Меломад, протестующая]:

«Я протестую, потому что на карту поставлена демократия в Израиле. Я студентка юридического факультета, и когда я услышала о реформе в правовой системе, то была в шоке».

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Новое правительство Нетаньяху привели к присяге в конце декабря. До этого бессменный лидер страны полтора года находился в оппозиции. Он представил самый правый Кабинет министров, в который вошли представители националистической религиозной коалиции.

Согласно судебной реформе, полномочия Верховного суда будут ограничены в отношении законов правительства. То есть большинство в парламенте сможет принимать решения, даже если суд сочтёт их противоречащими Конституции.

Первые протесты против реформы начались 7 января. Тогда на митинги по всей стране вышло около 30 тысяч человек. Неделю спустя протестующих было уже 80 тысяч.

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