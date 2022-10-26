На Кубу вернулся Международный фестиваль балета

Международный фестиваль балета вернулся в Гавану после четырёхлетнего перерыва, связанного с антиковидными ограничениями. Мероприятие проходит каждые..
Дата загрузки: 2022-10-27
Международный фестиваль балета вернулся в Гавану после четырёхлетнего перерыва, связанного с антиковидными ограничениями. Мероприятие проходит каждые два года вот уже более 60 лет. Это 27-й фестиваль по счёту.
[Греттель Морехон, прима-балерина национального балета Кубы]:
«Этому предшествовало много часов работы. Мы готовились месяцами к выходу на сцену. Такие мероприятия всегда приносят радость, поскольку снова встречаешься с танцорами из других стран и преподавателями, которые приезжают только по такому случаю».
[Эдуардо Вейтия, директор балетной труппы]:
«Возвращение фестиваля – огромная радость для всех танцоров. Ещё одна особенность мероприятия – это возможность встретиться со многими друзьями, которых знаешь со студенческих времён. Это очень волнующе».
Фестиваль носит имя Алисии Алонсо. Это знаменитая кубинская танцовщица, которая стояла у истоков национального балета Кубы. В 48-м году она и её муж создали Балетную труппу Алисии Алонсо, а через два года также появилась Академия балета её имени.
Международный фестиваль балета продлится до 13 ноября. Выступления пройдут в Гаване и Матансасе. В числе участников балетные труппы из Мексики, Аргентины, Испании и других стран.
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