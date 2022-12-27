Этот молодой кениец и его братья мечтают когда-нибудь стать звёздами спорта. [Малер Джонкуч-Аюэн, беженец из Кении

Как беженцев в Австралии доставляют на футбольные тренировки

[Малер Джонкуч-Аюэн, беженец из Кении]:

«Я хочу стать профессиональным футболистом. Это хороший шанс».

Этот молодой кениец и его братья мечтают когда-нибудь стать звёздами спорта.

Братья – беженцы, живущие в австралийском штате Квинсленд. И их любовь к тренировкам здесь поддерживают всеми способами. Благодаря программе помощи под названием «Раздвигая барьеры», им не нужно беспокоиться о транспортировке и деньгах на оплату сборов.

[Трейси Такер, глава программы «Раздвигая барьеры»]:

«У многих молодых людей не было возможности играть в клубах, потому что у их родителей не было денег, чтобы оплатить членство. Транспорт также был довольно большой проблемой».

Малер и его брат Аджак провели первые годы своей жизни в кенийском лагере для беженцев.

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С тех пор как они приехали в Австралию, футбол и спорт в целом помогли им быстрее влиться в общество. Вместе с ними на западе Брисбена футболом занимается ещё около 40 беженцев.

[Дэвид Джонкуч-Аюэн, беженец из Кении]:

«Думаю, что это даже важнее для нас, приехавших из-за границы и оставивших семьи и друзей. Нам приходится начинать с чистого листа».

При этом футбольный клуб, где тренируются подростки, предлагает скидки на сборы для участников программы.

[Белинда Фишер, президент ФК Centenary Stormers]:

«Это потрясающий опыт. В итоге я хочу видеть детей на поле, пинающих футбольные мячи, хочу видеть веселье и радость на их лицах».

Программа пока работает только в Квинсленде, но её планируют расширить на все штаты Австралии. И, возможно, будущую звезду футбола обнаружат именно благодаря ей.

[Малер Джонкуч-Аюэн, беженец из Кении]:

«Я забиваю голы, мы побеждаем, это очень приятно».

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