Ещё 180 беженцев-рохинджа приплыли на лодке в Индонезию

Мусульмане-рохинджа продолжают бежать из Бангладеш в Индонезию. Берегов провинции Ачех достигла очередная лодка, в которой было..

Мусульмане-рохинджа продолжают бежать из Бангладеш в Индонезию. Берегов провинции Ачех достигла очередная лодка, в которой было 185 человек, включая 30 детей. Сейчас людям оказывают помощь, поскольку у многих обезвоживание.

[Мухаммад Мисбахул, глава Агентства по чрезвычайным ситуациям]:

«Большинство из них в плохом состоянии. Ими занимаются парамедики из клиник трёх местных районов. Мы оцениваем, кому нужна дополнительная медицинская помощь в этих клиниках или региональной больнице».

Изначально рохинджа бежали из Мьянмы в Бангладеш. В этой стране их уже почти миллион. Они живут в переполненных центрах для беженцев. Многие недовольны условиями и тем, что не могут устроить свою жизнь.

[беженец]:

«Мы прибыли сюда из крупнейшего лагеря для беженцев в Бангладеш с надеждой, что индонезийский народ даст нам возможность получить образование. Я очень хочу учиться».

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За день до этой лодки к берегам Ачеха пристало судно, которое дрейфовало в море почти месяц. На борту находилось 57 рохинджа. Также недавно военно-морские силы Шри-Ланки спасли более 100 беженцев. А в ноябре прибыли две лодки, в которых в общей сложности было 230 человек.

Всего в этом году в Индонезию перебрались 2400 рохинджа. Это в пять раз больше, чем в прошлом. Возможно, поток беженцев увеличился из-за отмены антиковидных ограничений в регионе.

Конфликт между рохинджа и мьянманцами длится давно.

Правительство Мьянмы называет представителей этого этнического меньшинства нелегальными мигрантами из Бангладеш и не даёт им гражданства. Однако те считают себя коренным населением современного штата Ракхайн.

Большинство историков полагают, что рохинджа начали занимать эту территорию в XIX веке во время британского завоевания. А в 1942 году вооружённые мусульмане-рохинджа убили тысячи мьянманцев-буддистов, десятки тысяч были вынуждены бежать. После этого ситуация обострялась ещё не раз.

Последний серьёзный конфликт был в 2016-17 годах. Причиной стало то, что повстанцы-рохинджа напали на полицейские блокпосты и убили девять правоохранителей.

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