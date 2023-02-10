В ЕС примут новые меры, чтобы сдержать поток нелегальных мигрантов

Лидеры Евросоюза договорились ужесточить охрану границ, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов их Африки, Азии и с..

[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:

«Мы сосредоточимся на двух пилотных проектах на границе. Другими словами, мы создадим мобильную и стационарную инфраструктуры: от автомобилей до видеокамер, от сторожевых вышек до электронных систем наблюдения».

Лидеры Евросоюза договорились ужесточить охрану границ, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов их Африки, Азии и с Ближнего Востока. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Между тем лидеры некоторых стран блока предлагают, чтобы Евросоюз финансировал строительство стен и заборов на внешних границах. Однако Еврокомиссия пока не соглашается.

В ЕС также хотят усилить борьбу с нелегальными перевозчиками людей и ужесточить миграционные законы. В частности, европейские лидеры договорились, что решение о депортации нелегального мигранта, принятое в какой-либо стране, будет действовать во всех государствах Евросоюза.

[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Миграция стала крайне чувствительной темой в ЕС в 2015 году, когда более миллиона людей, в основном сирийских беженцев, пересекли Средиземное море и попали в Европу. Между лидерами стран Евросоюза сразу разгорелся ожесточённый спор о том, кто должен принимать и обеспечивать искателей лучшей жизни. Позже в ЕС приняли меры, чтобы сдержать нелегальную миграцию.

Во время пандемии поток мигрантов сильно сократился, но в прошлом году снова увеличился. Так, границы ЕС пересекли более 330 тысяч человек. Это на 64% больше, чем годом ранее.

Впрочем, в Евросоюзе хотят сохранить возможность для легальной миграции. По мнению глав европейских стран, это должно решить проблему нехватки рабочей силы.

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