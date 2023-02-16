73 мигранта предположительно утонули у берегов Ливии

Не менее 73 мигрантов предположительно утонули в Средиземном море у берегов Ливии. Известно, что лодка вышла..

Не менее 73 мигрантов предположительно утонули в Средиземном море у берегов Ливии. Известно, что лодка вышла в море 14 февраля и направилась в сторону Европы. На её борту было 80 человек. Из-за шторма судно перевернулось.

Семь человек доплыли до побережья ливийского города Каср-Алькаяр. Большинство из них в тяжёлом состоянии. Также полиция и сотрудники Красного Креста извлекли из моря одиннадцать тел. К берегу также прибило остатки надувной лодки.

[выживший]:

«Вчера в 10 часов мы вышли в море, поднялись волны, и все утонули. Там погибли десятки людей». [Салем Аввадж, мэр Каср-Алькаяра]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Здесь много тел, и мы очень расстроены. Мы призываем заинтересованные стороны, включая премьер-министра, Красный Крест и миграционную службу, найти решение. Мы уже много раз обращались к ним, но в стране не обращают внимания на этот вопрос».

С 2017 года военно-морские силы Евросоюза активно патрулируют Средиземное море и возвращают лодки мигрантов в Ливию. Однако искатели лучшей жизни всё равно пытаются добраться до Европы.

На этом наживаются нелегальные перевозчики людей. Сначала они переправляют мигрантов из разных стран Африки в Ливию. Потом сажают в надувные шлюпки или старые небезопасные лодки и отправляют в путешествие.

За последние полтора месяца в Средиземном море утонули более 130 мигрантов. В прошлом году, по данным Международной организации по миграции, погибших было 1450. А с 2014 года в общей сложности утонули или пропали без вести почти 26 тысяч человек.

Вскоре такие опасные путешествия станут совсем бессмысленными. Недавно лидеры Евросоюза договорились ужесточить охрану границ, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов из Африки, Азии и с Ближнего Востока.

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