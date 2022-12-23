Тысячи мигрантов застряли на границе Мексики и США в рождественский сезон

Тысячи мигрантов застряли в Сьюдад-Хуаресе на границе Мексики и США. Они надеялись, что после 22 декабря..

Тысячи мигрантов застряли в Сьюдад-Хуаресе на границе Мексики и США. Они надеялись, что после 22 декабря им будет проще попасть в Соединённые Штаты. В этот день истекал срок действия документа под названием «Раздел 42».

Это правило, введённое ещё Дональдом Трампом в период пандемии. Оно позволяет властям США без промедлений высылать мигрантов, не давая им возможности получить убежище. На этой неделе Верховный суд США продлил действие документа до 27 декабря.

[мигрантка из Венесуэлы]:

«Мы ждём. Нам говорят одно, а через полчаса другое. Такова ситуация. Мы в неведении». [мигрантка из Венесуэлы]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «У нас семьи, и мы хотим обеспечить наших детей, но не можем въехать в США. Скоро Рождество. Многие встретят его в кругу семьи, а мы вдалеке от родных, и нашим детям нелегко. Мы даже не знаем, где они будут спать 24 декабря».

Ещё сотни мигрантов уже два с половиной месяца живут в палатках в мексиканском городе Матаморос. Они надеялись пересечь реку Рио-Гранде и попасть в Браунсвилл в Техасе. Их планы также нарушены.

«Раздел 42» позволил властям США выслать сотни тысяч мигрантов. Депортируют в основном тех, кто прибыл из Венесуэлы, Гватемалы, Сальвадора и Гондураса. Мигрантам из Никарагуа и Колумбии, как правило, позволяют въехать и подать прошение на убежище.

Власти Техаса обеспокоены возможной отменой «Раздела 42» и готовятся к ещё большему наплыву нелегальных мигрантов.

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