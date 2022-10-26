Московские барбершопы теряют клиентов из-за мобилизации

Московские барбершопы пережили пандемию, но теперь им снова придётся выживать. За последний месяц в России сотни..
Дата загрузки: 2022-10-27
[Кирилл Крюков, барбер]:
«Вот как только объявили мобилизацию, мы, наверное, процентов 30 клиентов потеряли точно. И у меня друзья, которые работают в других барбершопах, – барберы, руководители, владельцы бизнеса – все отметили очень сильную просадку по клиентам, которая пока прогрессирует».
Также парикмахерские для мужчин теряют работников.
[Кирилл Крюков, барбер]:
«Плюс у нас Пашу, моего коллегу, мобилизовали, забрали, что тоже очень сильно сказывается на выручке».
Некоторые барберы уже учатся делать женские стрижки, чтобы справиться с кризисной ситуацией.
Центральный банк России на прошлой неделе заявил, что мобилизация создаёт новые проблемы, особенно для малых и средних предприятий. Одна из них – сокращение рабочей силы. Это поставит под угрозу производственные процессы.
Также, по данным ЦБ, люди теперь отказываются от необязательных трат, например, на развлечения и такси. Кроме того, экономисты отмечают, что уменьшилось количество крупных покупок. Заявок на ипотеку тоже стало меньше.
Власти пока не предлагают никакой финансовой помощи предпринимателям. Льготы предусмотрены только для мобилизованных и их семей. Им обещают кредитные каникулы, а также временное освобождение от выплаты ипотеки.
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