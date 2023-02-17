Хотите клёцки с бараниной, ризотто или пасту, причём быстро? В этом необычном ресторане в Загребе долго..

Высокие технологии на кухне: роботы-повара готовят в ресторане в Хорватии

Хотите клёцки с бараниной, ризотто или пасту, причём быстро? В этом необычном ресторане в Загребе долго ждать не придётся. Здесь всю еду готовят роботы – шеф-повара. Это первый такой ресторан в мире.

На кухне стоит пять роботизированных плит. Каждая может приготовить четыре блюда за 15 минут. А вместе – 100 блюд за час.

Роботы готовят без участия человека. Нужно только постоянно добавлять необходимые продукты. И, конечно, они сначала проходят «обучение».

[Хрвое Буяс, совладелец ресторана]:

«Наш шеф-повар учит робота готовить блюдо. Как только его научили, он запоминает рецепт, а затем может приготовить это хоть миллиард раз. Теперь у нас в меню около 70 блюд».

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Владельцев ресторана объединяет любовь к еде и технологиям. Они работали над проектом семь лет и вложили в него миллион долларов.

[Хрвое Буяс, совладелец ресторана]:

«Задача была в том, чтобы готовить блюдо из сырых продуктов как можно быстрее и сделать его как можно вкуснее».

Блюда стоят относительно недорого – от пяти до девяти евро.

[гость ресторана]:

«Еда великолепна. Я ничего не оставил на тарелке». [гость ресторана]:

«Я здесь впервые. Не заметил разницы (в еде), но увидел, что здесь готовит робот. Я бы вернулся, чтобы поесть здесь снова».

Владельцы ресторана говорят, что робот шеф-повар – прекрасное решение, когда не хватает персонала. Он быстро и хорошо готовит и позволяет сэкономить деньги. Партнёры планируют расширить бизнес с помощью франшиз. Роботов хотят продавать по десять тысяч евро.

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