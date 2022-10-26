Оползень разрушил дома в Каракасе

Вот так выглядит один из кварталов венесуэльской столицы Каракас после оползня. Сход сели вызвали сильные дожди...

Вот так выглядит один из кварталов венесуэльской столицы Каракас после оползня. Сход сели вызвали сильные дожди.

Разрушено не менее 12 жилых домов. К счастью, обошлось без жертв, но более сотни людей были вынуждены эвакуироваться.

[житель Каракаса]:

«Моя дочка много плакала. Она сказала, что очень испугалась, потому что никогда раньше такого не видела. Испытать такое самим – это совсем не то, что слышать о таком от других».

По словам властей, ещё 60 домов оказались в зоне риска.

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[жительница Каракаса]:

«Здесь были выселенные дома, но со временем их снова заселяли. Переделывали, перестраивали и заселяли. И вот вам последствия двенадцать лет спустя». [жительница Каракаса]:

«Я не могу там ни спать, ни жить. Слава Богу, у нас есть родственники и друзья, которые нам помогут. Во временное убежище я не пойду».

Наводнения и оползни в Венесуэле продолжаются уже несколько недель. Больше всего пострадал штат Арагуа – там жертвами стихии стали десятки людей. В одном только городе Лас-Техериас погибло не менее 54 человек.

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