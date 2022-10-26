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Оползень разрушил дома в Каракасе

Оползень разрушил дома в Каракасе

Вот так выглядит один из кварталов венесуэльской столицы Каракас после оползня. Сход сели вызвали сильные дожди...

Дата загрузки: 2022-10-27

Оползень разрушил дома в Каракасе

Вот так выглядит один из кварталов венесуэльской столицы Каракас после оползня. Сход сели вызвали сильные дожди.

Разрушено не менее 12 жилых домов. К счастью, обошлось без жертв, но более сотни людей были вынуждены эвакуироваться.

[житель Каракаса]:
«Моя дочка много плакала. Она сказала, что очень испугалась, потому что никогда раньше такого не видела. Испытать такое самим – это совсем не то, что слышать о таком от других».

По словам властей, ещё 60 домов оказались в зоне риска.

[жительница Каракаса]:
«Здесь были выселенные дома, но со временем их снова заселяли. Переделывали, перестраивали и заселяли. И вот вам последствия двенадцать лет спустя».

[жительница Каракаса]:
«Я не могу там ни спать, ни жить. Слава Богу, у нас есть родственники и друзья, которые нам помогут. Во временное убежище я не пойду».

Наводнения и оползни в Венесуэле продолжаются уже несколько недель. Больше всего пострадал штат Арагуа – там жертвами стихии стали десятки людей. В одном только городе Лас-Техериас погибло не менее 54 человек.
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