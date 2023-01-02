В Бангладеш открылся первый в стране метрополитен. Его построили в Дакке. Пока готова только одна линия...
Дата загрузки: 2023-01-02
Люди выстраиваются в очередь у станций с раннего утра.
[жительница Дакки]:
«Я пришла утром, чтобы поехать на метро. Мы все мечтали об этом. Теперь, когда мечта сбылась, я очень рада».
Протяжённость линии – 20 километров. На ней работает 16 надземных станций. Вся система метрополитена тоже надземная. Она построена над автомобильными дорогами.
Поезда будут перевозить 60 тысяч пассажиров в час. Весь маршрут можно проехать за 40 минут.
[жительница Дакки]:
«Я очень счастлива, не выразить словами. Мы ждали билетов с 7 утра, и теперь я, наконец-то, еду на поезде. Мы очень быстро доберёмся до нужной станции. Это метро – наша гордость».
Строительство метро началось шесть с половиной лет назад. Линия соединила престижный пригородный район Дакки с центром города.
К 2030 году в столице построят ещё пять линий метрополитена. На них в общей сложности будут работать более 100 станций. Метрополитен должен разгрузить дороги и облегчить передвижение по городу.
Дакка – один из самых густонаселённых городов мира. В столичной агломерации живёт 20 миллионов человек. Люди постоянно с трудом добираются до работы и обратно, поскольку на дорогах огромные пробки. Иногда в них стоят по семь часов.
Согласно исследованию Бангладешского инженерно-технологического университета, экономика Дакки ежегодно теряет около трёх миллиардов долларов из-за потерянного в пробках рабочего времени.
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