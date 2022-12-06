Владельцы иранских магазинов боятся за свой бизнес на фоне протестов

Несмотря на то, что протестующие в Иране призвали к трёхдневной общенациональной забастовке, некоторые магазины в Тегеране..

Несмотря на то, что протестующие в Иране призвали к трёхдневной общенациональной забастовке, некоторые магазины в Тегеране продолжают работу. Протесты в стране идут уже несколько месяцев. Толчком стала гибель девушки от рук полиции нравов. Теперь они переросли в антиправительственные выступления.

Владельцы магазинов говорят, что народные выступления угрожают их работе и бизнесу.

[владелец магазина обуви]:

«Эти призывы и эти проблемы привели к закрытию предприятий, и, что ещё хуже, у нас месяцами не было интернета. Огромный пласт работы выполняется в Интернете, если его нет, то большая часть нашего бизнеса исчезнет».

Несмотря на это, владелец этого обувного магазина говорит, что требования протестующих обоснованы.

[владелец магазина обуви]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Когда никто не прислушивается к требованиям людей, они вынуждены решительно или яростно кричать об этом или создавать другие проблемы».

Этот продавец также считает, что власти должны прислушаться к людям.

[продавец специй]:

«Эти протесты нарушили нашу работу и бизнес. Если наше правительство начнёт разговаривать с народом и выполнять его требования, я думаю, нация успокоится».

Иран потрясли масштабные протесты и беспорядки после смерти курдской молодой женщины Махсы Амини. 16 сентября полиция нравов задержала её за якобы неправильное ношение хиджаба. Как говорят свидетели, в полицейской машине девушку избили, после чего она впала в кому и позже умерла в больнице.

Власти утверждают, что задержанная скончалась от внезапной остановки сердца. Однако её родители говорят, что у Махсы не было серьёзных проблем со здоровьем.

Это самые масштабные протесты со времён революции 1979 года. При этом женщины в ходе выступлений в знак протеста нередко размахивают своими хиджабами или демонстративно их сжигают.

Короткая ссылка на эту страницу: