Владельцы иранских магазинов боятся за свой бизнес на фоне протестов

Несмотря на то, что протестующие в Иране призвали к трёхдневной общенациональной забастовке, некоторые магазины в Тегеране..
Дата загрузки: 2022-12-06
Владельцы магазинов говорят, что народные выступления угрожают их работе и бизнесу.
[владелец магазина обуви]:
«Эти призывы и эти проблемы привели к закрытию предприятий, и, что ещё хуже, у нас месяцами не было интернета. Огромный пласт работы выполняется в Интернете, если его нет, то большая часть нашего бизнеса исчезнет».
Несмотря на это, владелец этого обувного магазина говорит, что требования протестующих обоснованы.
[владелец магазина обуви]:
«Когда никто не прислушивается к требованиям людей, они вынуждены решительно или яростно кричать об этом или создавать другие проблемы».
Этот продавец также считает, что власти должны прислушаться к людям.
[продавец специй]:
«Эти протесты нарушили нашу работу и бизнес. Если наше правительство начнёт разговаривать с народом и выполнять его требования, я думаю, нация успокоится».
Иран потрясли масштабные протесты и беспорядки после смерти курдской молодой женщины Махсы Амини. 16 сентября полиция нравов задержала её за якобы неправильное ношение хиджаба. Как говорят свидетели, в полицейской машине девушку избили, после чего она впала в кому и позже умерла в больнице.
Власти утверждают, что задержанная скончалась от внезапной остановки сердца. Однако её родители говорят, что у Махсы не было серьёзных проблем со здоровьем.
Это самые масштабные протесты со времён революции 1979 года. При этом женщины в ходе выступлений в знак протеста нередко размахивают своими хиджабами или демонстративно их сжигают.
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