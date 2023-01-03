Пенсионеры помогли ресторану решить проблему нехватки работников

Жизнь в Австралии постепенно возвращается в нормальное русло после пандемии. Но компаниям по-прежнему непросто заполнить все..
Дата загрузки: 2023-01-03
Владелец одного из ресторанов в штате Виктория нашёл выход. Он берёт на работу пенсионеров.
[Барри Иддлс. владелец ресторана]:
«Сейчас у меня даже слишком много работников. Я бы мог открыть ещё одно заведение, чтобы всех их трудоустроить».
Чтобы найти работников, бизнесмен напечатал и раздал 42 тысячи листовок. В них он призвал так называемых бэби-бумеров, то есть поколение, родившееся после Второй мировой войны, вернуться на рынок труда.
И его приглашение привлекло внимание.
[Барри Иддлс. владелец ресторана]:
«У нас есть два 74-летних работника, один 70-летний, а ещё те, кому 57, 60, 64, 66 и 67».
[Сьюзен Бёрстон, работница ресторана]:
«Здесь я чувствую себя лучше. Мне нравится вкладывать силы, что-то отдавать».
[Кентон Севейдж, работник ресторана]:
«Это помогает мне оставаться крепким, здоровым и счастливым».
Что касается этого работника, то из-за пандемии он потерял свой бизнес.
[Кентон Севейдж, работник ресторана]:
«Приходится работать. Пенсии недостаточно, чтобы выжить».
В Австралии существуют ограничения на то, сколько могут зарабатывать пенсионеры. Впрочем, недавно планку повысили. При этом, как и везде, в стране по-прежнему есть возрастной барьер, после которого найти работу представляется крайне сложным.
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