Пенсионеры помогли ресторану решить проблему нехватки работников

Жизнь в Австралии постепенно возвращается в нормальное русло после пандемии. Но компаниям по-прежнему непросто заполнить все..

Жизнь в Австралии постепенно возвращается в нормальное русло после пандемии. Но компаниям по-прежнему непросто заполнить все вакансии. Особенно в индустрии питания.

Владелец одного из ресторанов в штате Виктория нашёл выход. Он берёт на работу пенсионеров.

[Барри Иддлс. владелец ресторана]:

«Сейчас у меня даже слишком много работников. Я бы мог открыть ещё одно заведение, чтобы всех их трудоустроить».

Чтобы найти работников, бизнесмен напечатал и раздал 42 тысячи листовок. В них он призвал так называемых бэби-бумеров, то есть поколение, родившееся после Второй мировой войны, вернуться на рынок труда.

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И его приглашение привлекло внимание.

[Барри Иддлс. владелец ресторана]:

«У нас есть два 74-летних работника, один 70-летний, а ещё те, кому 57, 60, 64, 66 и 67». [Сьюзен Бёрстон, работница ресторана]:

«Здесь я чувствую себя лучше. Мне нравится вкладывать силы, что-то отдавать». [Кентон Севейдж, работник ресторана]:

«Это помогает мне оставаться крепким, здоровым и счастливым».

Что касается этого работника, то из-за пандемии он потерял свой бизнес.

[Кентон Севейдж, работник ресторана]:

«Приходится работать. Пенсии недостаточно, чтобы выжить».

В Австралии существуют ограничения на то, сколько могут зарабатывать пенсионеры. Впрочем, недавно планку повысили. При этом, как и везде, в стране по-прежнему есть возрастной барьер, после которого найти работу представляется крайне сложным.

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