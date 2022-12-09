В Сан-Паулу открылось колесо обозрения – самое большое в Латинской Америке

В бразильском Сан-Паулу открылось колесо обозрения. Его высота – 91 метр. Оно самое большое в Латинской..
Дата загрузки: 2022-12-09
На колесе 42 кабинки. В каждой помещается восемь человек. Можно брать с собой животных маленького или среднего размера. В кабинках есть кондиционеры и Wi-Fi.
[Марселу Мунаини, директор службы эксплуатации]:
«Этим мы надеемся внести вклад в развитие города и туризма. Мы хотим сделать колесо достопримечательностью. В каждой большой столице, в каждом крупном городе есть колесо обозрения. Сан-Паулу тоже этого заслуживает».
Билеты стоят от 5 до 15 долларов США. Можно забронировать целую кабинку за 67 долларов. Поездка длится примерно полчаса.
Колесо обозрения начали строить в 2020 году. Над проектом работали 200 человек. Достопримечательность находится в парке Кандиду Портинари. Она занимает площадь в 4500 квадратных метров.
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