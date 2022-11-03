$35 млн за ярко-розовый бриллиант рассчитывают выручить на аукционе Christie’s

Этот драгоценный камень – самый крупный ярко-розовый бриллиант грушевидной формы, который когда-либо выставляли на торги. Он..

Этот драгоценный камень – самый крупный ярко-розовый бриллиант грушевидной формы, который когда-либо выставляли на торги. Он уйдёт с молотка 8 ноября на аукционе Christie’s в Женеве.

Бриллиант Fortune Pink весит 18,18 карата. Оценивается в 25-35 миллионов долларов.

[Макс Фосетт, сотрудник аукционного дома Christie’s]:

«Цвет исключительный. Это настоящий ярко-розовый и чистый камень. Он по-настоящему драгоценный. Такого давно не было на аукционе Christies».

Самый крупный розовый бриллиант, проданный на аукционе Christie’s, – это камень под названием Winston Pink Legacy. Он весит почти 19 карат. За него выручили 50 миллионов долларов.

[Макс Фосетт, сотрудник аукционного дома Christie’s]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Розовые бриллианты входят в число самых редких драгоценных камней. Когда они попадают на аукцион, коллекционеры по всему миру проявляют огромный интерес, особенно если камень крупный. Лишь немного ярко-розовых бриллиантов весом более 10 карат когда-либо выставлялось на аукцион».

Важным лотом торгов также станет кольцо с бесцветным бриллиантом фирмы Graff. У него квадратная огранка. Камень весит более 41 карата. Его оценивают в пять миллионов долларов.

Кроме того, на аукцион выставят бриллиантовые серьги в стиле ар-деко. За них рассчитывают выручить до двух с половиной миллионов долларов.

Короткая ссылка на эту страницу: