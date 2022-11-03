$35 млн за ярко-розовый бриллиант рассчитывают выручить на аукционе Christie’s

Этот драгоценный камень – самый крупный ярко-розовый бриллиант грушевидной формы, который когда-либо выставляли на торги. Он..
Дата загрузки: 2022-11-04
Бриллиант Fortune Pink весит 18,18 карата. Оценивается в 25-35 миллионов долларов.
[Макс Фосетт, сотрудник аукционного дома Christie’s]:
«Цвет исключительный. Это настоящий ярко-розовый и чистый камень. Он по-настоящему драгоценный. Такого давно не было на аукционе Christies».
Самый крупный розовый бриллиант, проданный на аукционе Christie’s, – это камень под названием Winston Pink Legacy. Он весит почти 19 карат. За него выручили 50 миллионов долларов.
[Макс Фосетт, сотрудник аукционного дома Christie’s]:
«Розовые бриллианты входят в число самых редких драгоценных камней. Когда они попадают на аукцион, коллекционеры по всему миру проявляют огромный интерес, особенно если камень крупный. Лишь немного ярко-розовых бриллиантов весом более 10 карат когда-либо выставлялось на аукцион».
Важным лотом торгов также станет кольцо с бесцветным бриллиантом фирмы Graff. У него квадратная огранка. Камень весит более 41 карата. Его оценивают в пять миллионов долларов.
Кроме того, на аукцион выставят бриллиантовые серьги в стиле ар-деко. За них рассчитывают выручить до двух с половиной миллионов долларов.
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