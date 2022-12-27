От королевских украшений до ярких аукционных лотов. В 2022 году вниманию публики всего мира представили сотни..

Драгоценности в 2022 году: от королевских украшений до звёздных лотов аукционов

От королевских украшений до ярких аукционных лотов. В 2022 году вниманию публики всего мира представили сотни уникальных драгоценностей. К ним можно причислить и коронационное платье Елизаветы II. Оно сшито из натурального шёлка и украшено жемчугом, блёстками, кристаллами и вышивкой шёлковыми нитями.

[Кэролайн де Гито, куратор выставки]:

«Платье несёт в себе много важных посланий через вышивку и эмблемы Соединённого Королевства и Содружества. И это также удивительный образец британского стиля XX века».

Это ожерелье из 28 бриллиантов, а также серьги Елизавета II тоже надевала в день коронации. А эта диадема была одной из самых любимых у монархини. Она называется «Девушки Великобритании и Ирландии».

Аукционный дом Sotheby’s представил в честь платинового юбилея Елизаветы II коллекцию королевских и аристократических диадем. Одна из них – свадебная тиара принцессы Дианы. В ней выходили замуж все дочери графа Спенсера.

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[Кристиан Споффорт, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]:

«Тиара Спенсеров сделана примерно в 1767 году. <…> Мы видим в ней красивые бриллианты старинной огранки».

Ещё одна звезда выставки – диадема королевы Виктории. Автором её дизайна стал принц Альберт – муж монархини.

А вот этот редкий бриллиант под названием «Розовая звезда Уильямсона» ушёл с молотка на аукционе в Гонконге. Причём выручили за него в два раза больше, чем рассчитывали – почти 60 миллионов долларов. Камень весит 11 карат.

Ну а тем, кто не может позволить себе такие дорогие украшения, предлагают искусственные бриллианты. По химическому составу они идентичны натуральным.

[Санкет Патель, глава Greenlab Diamonds]:

«Эти бриллианты предназначены для всех, кто очень хочет и надеется когда-нибудь купить такую драгоценность».

В 2022 году публика также увидела самые маленькие в мире произведения искусства на бриллиантах. Коллекция состоит из 13 камней. На каждом изображено сердце с уникальным рисунком внутри.

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