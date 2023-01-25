Гардероб от кутюр гламурной парижанки выставили на аукцион Christie’s

Гардероб гламурной парижанки выставили на онлайн-аукцион Christie's. Почти все наряды созданы известными кутюрье, с которыми дружила..

Гардероб гламурной парижанки выставили на онлайн-аукцион Christie’s. Почти все наряды созданы известными кутюрье, с которыми дружила владелица коллекции. Ближе всего она общалась с Ивом Сен-Лораном, Юбером де Живанши и Карлом Лагерфельдом.

На аукцион выставлены 116 лотов. Каждый наряд парижанка надевала от силы пару раз. Самый ценный – фиолетовое бархатное платье, созданное Карлом Лагерфельдом для модного дома Chanel в 88-м. Его расшили золотой нитью и бисером во французском ателье Lesage (Лесаж). Платье также украшено съёмным атласным воротничком. За него рассчитывают выручить от четырёх до шести тысяч евро.

[Камилла де Фореста, сотрудница аукционного дома Christie’s]:

«Платье из фиолетового бархата просто великолепно. Оно вдохновлено миром дома Тюдоров из Англии. Всё очень красиво».

Внимания заслуживают и творения Ива Сен-Лорана. В их числе коричневая туника с золотым принтом и брюками в тон, а также бархатное платье коллекции 84-го – 85-го годов.

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[Камилла де Фореста, сотрудница аукционного дома Christie’s]:

«У нас выставлено много нарядов от Saint Laurent, потому что клиентке нравился этот бренд. И знаете, многие клиенты модных домов говорили, что наряды Saint Laurent самые удобные. Они более женственные и чувственные».

Ещё один яркий лот – атласное вечернее платье Givenchy коллекции 83 года.

[Камилла де Фореста, сотрудница аукционного дома Christie’s]:

«Это похоже на пояс-обманку. Это очень изящное платье, одно из самых изящных на торгах. Оно чёрно-белого цвета. И это пример того, насколько гламурной была жизнь клиентки».

В гардероб парижанки также входят наряды, созданные Кристианом Лакруа, Джанфранко Ферре, который был модельером дома Dior, и других дизайнеров. Большинство творений приобретены в 80-х и 90-х годах. Главными покупателями на торгах станут музеи моды и декоративно-прикладного искусства, а также сами дома моды. Наряды, неподвластные моде и времени, стремятся купить и частные клиенты из США.

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