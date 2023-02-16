Рекордные $50 млн хотят выручить за самую раннюю еврейскую Библию

Это старейшая и наиболее полная еврейская Библия в мире. Вскоре она может стать самым дорогим историческим..

Это старейшая и наиболее полная еврейская Библия в мире. Вскоре она может стать самым дорогим историческим текстом, когда-либо проданным на аукционе. Библию выставят на торги в Нью-Йорке 16 мая. Оценочная стоимость 30-50 миллионов долларов.

В 1929 году эту книгу приобрёл коллекционер Дэвид Соломон Сассун. Она получила название по его имени – Кодекс Сассуна. В нём содержатся все 24 книги Библии. Не хватает только 12 страниц.

Недавно с помощью радиоуглеродного анализа выяснили, что Библия написана либо в конце IX века, либо в начале X. Значит она старше двух других рукописей с еврейским священным писанием, которые известны как Кодекс Алеппо и Ленинградский Кодекс.

Кодекс Сассуна написан масоретским текстом с системой огласовок, которая позволяет правильно произносить слова.

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Аукционисты считают, что смогут продать лот по рекордной цене. В последние годы интерес к историческим документам, книгам и рукописям большой.

[Шарон Либерман Минц, сотрудница аукционного дома Sotheby’s]:

«Например, на аукционе Sotheby’s продали (первое издание) Конституции США за 43 миллиона долларов. Безусловно, Библия не менее важна».

Кодекс Сассуна выставляли на обозрение публики лишь раз – в Британском музее в 80-х годах. Теперь же его увидят снова. На следующей неделе книгу выставят в Лондоне, потом она отправится в Тель-Авив, Даллас и Лос-Анджелес. В мае экспонат вернётся в Нью-Йорк.

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