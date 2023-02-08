Как солдат отблагодарил лошадь спустя почти 20 лет

Бывший военнослужащий королевской гвардии Великобритании Эзфия Рэннок узнал, что его служебную лошадь отправляют на пенсию. Он решил отблагодарить старого коня и позаботиться о нём.

С 2000 по 2007 год Эзфия служил в британской армии в составе личной охраны королевы. Его служебным конём был Агрикола. Он помог солдату пережить одиночество, которое тот испытывал вдали от дома. «Мне было трудно уезжать из дома в 17 лет. Агрикола был другом, с которым я общался, – рассказал мужчина. – Я любил всех лошадей, но Агрикола был особенный».



Агрикола отличался строптивым нравом. «Конь был совсем молодым, поэтому постоянно сбрасывал с себя седока. Но постепенно он привык ко мне и стал послушным. С тех пор наша дружба только крепла», – вспоминает Эзфия.

Молодой человек единственный смог справиться с Агриколой. Они служили вместе в армии семь лет. «Я обещал ему, что однажды, выйдя на пенсию, вернусь и заберу его, чтобы мы могли быть вместе после окончания службы». В 2007 году Эзфия ушёл в отставку.

Спустя почти двадцать лет Эзфии позвонил друг, который ещё служил в армии. Он сообщил, что Агриколу собираются отправить на пенсию. Для того, чтобы стать хозяином коня нужно участвовать в торгах.

Эзфия отправил заявку и приложил письмо с описанием своей военной службы с конём. Он хотел доказать, что станет самым лучшим владельцем для Агриколы.



«Хотя у меня была не самая высокая ставка, мне позвонили и сказали, чтобы я приехал и его забрал», – рассказал мужчина. Он предложил за коня 1000 фунтов стерлингов, а самая высокая ставка была 5000 фунтов стерлингов.

Эзфия рассказал, что конь сразу его узнал: «Было ощущение, что мы не расставались».

«Когда я был молодым, этот конь помог мне пережить трудные времена, одиночество вдали от дома, – написал он на своей страничке в соцсети. – Сегодня я возвращаю ему долг».



Сейчас Агрикола живёт в арендованной для него конюшне. Эзфия навещает старого друга каждый день, иногда берёт с собой дочь.