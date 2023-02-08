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Как солдат отблагодарил лошадь спустя почти 20 лет

Как солдат отблагодарил лошадь спустя почти 20 лет
Как солдат отблагодарил лошадь спустя почти 20 лет

Бывший военнослужащий королевской гвардии Великобритании Эзфия Рэннок узнал, что его служебную лошадь отправляют на пенсию. Он решил отблагодарить старого коня и позаботиться о нём.

С 2000 по 2007 год Эзфия служил в британской армии в составе личной охраны королевы. Его служебным конём был Агрикола. Он помог солдату пережить одиночество, которое тот испытывал вдали от дома. «Мне было трудно уезжать из дома в 17 лет. Агрикола был другом, с которым я общался, – рассказал мужчина. – Я любил всех лошадей, но Агрикола был особенный».

Агрикола отличался строптивым нравом. «Конь был совсем молодым, поэтому постоянно сбрасывал с себя седока. Но постепенно он привык ко мне и стал послушным. С тех пор наша дружба только крепла», – вспоминает Эзфия.

Молодой человек единственный смог справиться с Агриколой. Они служили вместе в армии семь лет. «Я обещал ему, что однажды, выйдя на пенсию, вернусь и заберу его, чтобы мы могли быть вместе после окончания службы». В 2007 году Эзфия ушёл в отставку.

Спустя почти двадцать лет Эзфии позвонил друг, который ещё служил в армии. Он сообщил, что Агриколу собираются отправить на пенсию. Для того, чтобы стать хозяином коня нужно участвовать в торгах.

Эзфия отправил заявку и приложил письмо с описанием своей военной службы с конём. Он хотел доказать, что станет самым лучшим владельцем для Агриколы.

«Хотя у меня была не самая высокая ставка, мне позвонили и сказали, чтобы я приехал и его забрал», – рассказал мужчина. Он предложил за коня 1000 фунтов стерлингов, а самая высокая ставка была 5000 фунтов стерлингов.

Эзфия рассказал, что конь сразу его узнал: «Было ощущение, что мы не расставались».

«Когда я был молодым, этот конь помог мне пережить трудные времена, одиночество вдали от дома, – написал он на своей страничке в соцсети. – Сегодня я возвращаю ему долг».

Сейчас Агрикола живёт в арендованной для него конюшне. Эзфия навещает старого друга каждый день, иногда берёт с собой дочь.

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