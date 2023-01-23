Картину Рубенса XVII века рассчитывают продать за $25-35 млн

Картина «Саломея с головой святого Иоанна Крестителя» станет одним из самых ярких лотов аукциона Sotheby's в..
Дата загрузки: 2023-01-24
Картина «Саломея с головой святого Иоанна Крестителя» станет одним из самых ярких лотов аукциона Sotheby’s в Нью-Йорке. Её написал нидерландский художник Питер Пауль Рубенс. Она датируется 1609 годом. За картину рассчитывают выручить 25-35 миллионов долларов.
[Кристофер Апостл, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]:
«Часто, думая о Рубенсе, представляешь необыкновенно утончённые и изысканные картины, которыми он знаменит. <…> Однако это ранняя работа. Тогда Рубенс только что вернулся из Италии, где провёл несколько лет, и пишет в родном Антверпене. Он становится настоящей сенсацией за одну ночь. Это одна из его картин с очень сильным сюжетом».
Ещё один заметный лот – портрет кисти Бронзино, написанный примерно в 1527 году. Картина принадлежала женщине по имени Ильзе Хессельбергер. В 40-м или 41-м году полотно украли нацисты.
[Люциан Симмонс, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]:
«Женщину казнили в концлагере. И эта картина пропала. Её должны были вернуть родственникам, но она оказалась в немецком офисном здании. Картина висела там с 1947 по 2021 год. Потом её вернули владельцам».
Деньги, вырученные от продажи этой картины, пойдут на благотворительность.
На аукцион также выставят работы Тициана, Джандоменико Тьеполо, Ван Дейка и других мастеров. Торги продлятся неделю. За все картины рассчитывают выручить более 100 миллионов долларов.
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