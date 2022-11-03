Эфиопия сделала первый шаг к миру

Враждующие стороны в Эфиопии достигли соглашения о прекращении боевых действий. Это означает, что двухлетняя война, возможно,..

Враждующие стороны в Эфиопии достигли соглашения о прекращении боевых действий. Это означает, что двухлетняя война, возможно, подходит к концу.

Переговоры между сторонами шли более недели. Посредником выступил Африканский союз, а сами встречи проходили в ЮАР.

[Олусегун Обасанджо, глава команды переговорщиков от ЮАР]:

«Две стороны в эфиопском конфликте официально договорились о прекращении боевых действий, а также о систематическом, упорядоченном, гладком и скоординированном разоружении».

Тыграй – один из 11 районов Эфиопии. Граничит с Эритреей и Суданом. Боевые действия начались там осенью 2020 года, когда власти региона бросили вызов центральным властям. При этом руководство Тыграя – это представители прежнего режима, который правил страной 27 лет.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

ООН и США поприветствовали договор.

[Стефан Дюжаррик, представитель ООН]:

«Это очень долгожданный первый шаг. Мы надеемся, что он принесёт некоторое утешение миллионам мирных жителей Эфиопии, которые действительно пострадали во время этого конфликта». [Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепартамента США]:

«Нам нужно будет довести дело до конца. И США будут в этом участвовать. Мы будем продолжать работу с Африканским союзом».

В рамках мирного договора стороны согласовали план разоружения, а также условия доступа к гуманитарной помощи.

В результате военного конфликта погибли тысячи мирных жителей, миллионы стали беженцами.

Правозащитные организации говорят, что обе стороны совершали военные преступления, в частности применяли сексуальное насилие.

При этом на стороне эфиопской армии в конфликте участвовали войска из Эритреи. Представители этой страны не участвовали в переговорах. Пока неясно, будут ли они соблюдать перемирие.

Короткая ссылка на эту страницу: