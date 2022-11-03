Эфиопия сделала первый шаг к миру

Враждующие стороны в Эфиопии достигли соглашения о прекращении боевых действий. Это означает, что двухлетняя война, возможно,..
Дата загрузки: 2022-11-04
Переговоры между сторонами шли более недели. Посредником выступил Африканский союз, а сами встречи проходили в ЮАР.
[Олусегун Обасанджо, глава команды переговорщиков от ЮАР]:
«Две стороны в эфиопском конфликте официально договорились о прекращении боевых действий, а также о систематическом, упорядоченном, гладком и скоординированном разоружении».
Тыграй – один из 11 районов Эфиопии. Граничит с Эритреей и Суданом. Боевые действия начались там осенью 2020 года, когда власти региона бросили вызов центральным властям. При этом руководство Тыграя – это представители прежнего режима, который правил страной 27 лет.
ООН и США поприветствовали договор.
[Стефан Дюжаррик, представитель ООН]:
«Это очень долгожданный первый шаг. Мы надеемся, что он принесёт некоторое утешение миллионам мирных жителей Эфиопии, которые действительно пострадали во время этого конфликта».
[Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепартамента США]:
«Нам нужно будет довести дело до конца. И США будут в этом участвовать. Мы будем продолжать работу с Африканским союзом».
В рамках мирного договора стороны согласовали план разоружения, а также условия доступа к гуманитарной помощи.
В результате военного конфликта погибли тысячи мирных жителей, миллионы стали беженцами.
Правозащитные организации говорят, что обе стороны совершали военные преступления, в частности применяли сексуальное насилие.
При этом на стороне эфиопской армии в конфликте участвовали войска из Эритреи. Представители этой страны не участвовали в переговорах. Пока неясно, будут ли они соблюдать перемирие.
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