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Платье принцессы Дианы и майку Леброна Джеймса выставят на торги в Нью-Йорке

Платье принцессы Дианы и майку Леброна Джеймса выставят на торги в Нью-Йорке

Вечернее платье принцессы Дианы выставят на торги в Нью-Йорке. Наряд в 1989 году создал бывший британский..

Дата загрузки: 2023-01-25

Платье принцессы Дианы и майку Леброна Джеймса выставят на торги в Нью-Йорке

Вечернее платье принцессы Дианы выставят на торги в Нью-Йорке. Наряд в 1989 году создал бывший британский кутюрье Виктор Эдельштейн. Бархатное платье баклажанного цвета с юбкой в форме тюльпана дополнено тремя красивыми пуговицами.

[Синтия Хоултон, сотрудница аукционного дома Sotheby’s]:
«Это одно из самых известных и самых любимых платьев принцессы Дианы».

Это платье было увековечено трижды. В 91-м году Диана позировала в нём для портрета. В 97-м её в этом наряде запечатлел фотограф Марио Тестино. Он снимал принцессу для американского журнала Vanity Fair. Кроме того, монетный двор Франклина выпустил лимитированную серию кукол, наряженных в копию такого платья.

В 97-м году незадолго до гибели принцессы этот наряд продали на торгах за 24 тысячи долларов.

[Синтия Хоултон, сотрудница аукционного дома Sotheby’s]:
«Мы рассчитываем выручить за него от 80 до 120 тысяч долларов. Последнее проданное платье Дианы – это знаменитое «платье Траволты». Его также создал Виктор Эдельштейн. Наряд ушёл с молотка за 347 тысяч долларов в 2019 году».

Платье принцессы Дианы выставят на аукционе The One дома Sotheby’s.

Ещё одним топовым лотом торгов станет майка американского баскетболиста Леброна Джеймса. Он играл в ней в финале НБА в 2013 году и привёл команду «Майами Хит» к победе. Это самая ценная майка форварда.

[Брам Вахтер, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]:
«Мы оцениваем эту майку в 3-5 миллионов долларов. <…> И с точки зрения коллекционирования, это, наверное, самый ценный предмет одежды Леброна».

Аукцион пройдёт 27 января.
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