Первая деревня с солнечной электростанцией появилась в Индии

Индийская деревня Модхера славится своим тысячелетним Храмом Солнца. А теперь здесь ещё одна достопримечательность – большая..

Индийская деревня Модхера славится своим тысячелетним Храмом Солнца. А теперь здесь ещё одна достопримечательность – большая солнечная электростанция. Она круглые сутки обеспечивает энергией все местные дома и даже древний храм.

Модхера стала первой деревней в Индии, полностью не зависящей от традиционных электростанций. Проект финансировали правительство и власти штата Гуджарат.

В деревне живут 6500 человек. Многие зарабатывают на жизнь ремеслом. Гончар Кеса Праджапати раньше делал почти вдвое меньше посуды, чем теперь – экономил на электричестве. Счета доходили до 1500 рупий в месяц, это примерно 20 долларов.

[Кеса Праджапати, гончар]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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У швеи Рины Бен тоже дела пошли лучше.

[Рина Бен, швея]:

«Я купила электрическую швейную машинку за 2000 рупий (24 доллара) и шью на одну или две вещи больше каждый день. Заработок тоже увеличился, и мне легче растить детей».

Солнечная электростанция также облегчила жизнь школьников и стариков.

[Правин Бхай, житель Модхеры]:

«Мои дети делали уроки при свете уличного фонаря. Теперь занимаются дома». [Манджула Бен, жительница Модхеры]:

«Я могу включать на ночь вентилятор и спать в доме. Так можно отдыхать с комфортом, и это приятно».

Солнечная электростанция занимает 12 гектаров. Её мощность 6 мегаватт. Также есть аккумуляторная система хранения на 15 мегаватт. Кроме того, в деревне установили солнечные панели на крышах 300 домов. Все излишки электроэнергии покупает государственная электросеть. Так что люди не только экономят на счетах за электричество, но и получают дополнительный доход.

Если проект окажется успешным, в Индии начнут строить солнечные электростанции и в других деревнях.

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