Спасённый ламантин начинает новую жизнь в зоопарке Венесуэлы

Вторую жизнь получил этот ламантин по кличке Тико. Теперь его домом стал зоологический парк Барарида в..

Вторую жизнь получил этот ламантин по кличке Тико. Теперь его домом стал зоологический парк Барарида в Баркисимето на северо-западе Венесуэлы.

Ламантина два месяца назад нашли военные моряки. Он приплыл к побережью штата Нуэва-Эспарта в очень истощённом состоянии. Его поймали и отправили на реабилитацию на остров Маргарита.

Удалось выяснить, что водное животное выпустили в море в июле у берегов Бразилии. Ламантин, вероятно, потерял ориентацию и, проплыв более 4000 километров, оказался рядом с Венесуэлой.

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Ламантины – это травоядные млекопитающие. Они обитают на мелководье. Встречаются в прибрежных районах Центральной, Южной и Северной Америки, а также у берегов Карибского моря.

Современных видов ламантина осталось три – амазонский, африканский и американский, которому угрожает вымирание. Также есть спорный вид – карликовый ламантин.

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