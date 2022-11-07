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Спасённый ламантин начинает новую жизнь в зоопарке Венесуэлы

Спасённый ламантин начинает новую жизнь в зоопарке Венесуэлы

Вторую жизнь получил этот ламантин по кличке Тико. Теперь его домом стал зоологический парк Барарида в..

Дата загрузки: 2022-11-07

Спасённый ламантин начинает новую жизнь в зоопарке Венесуэлы

Вторую жизнь получил этот ламантин по кличке Тико. Теперь его домом стал зоологический парк Барарида в Баркисимето на северо-западе Венесуэлы.

Ламантина два месяца назад нашли военные моряки. Он приплыл к побережью штата Нуэва-Эспарта в очень истощённом состоянии. Его поймали и отправили на реабилитацию на остров Маргарита.

Удалось выяснить, что водное животное выпустили в море в июле у берегов Бразилии. Ламантин, вероятно, потерял ориентацию и, проплыв более 4000 километров, оказался рядом с Венесуэлой.

Ламантины – это травоядные млекопитающие. Они обитают на мелководье. Встречаются в прибрежных районах Центральной, Южной и Северной Америки, а также у берегов Карибского моря.

Современных видов ламантина осталось три – амазонский, африканский и американский, которому угрожает вымирание. Также есть спорный вид – карликовый ламантин.
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