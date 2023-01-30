Вылупившиеся пингвинята радуют посетителей зоопарка Мексики

Шесть птенцов пингвинов Адели радуют посетителей зоопарка Гвадалахары в Мексике. Они вылупились после длинного путешествия ещё..

Шесть птенцов пингвинов Адели радуют посетителей зоопарка Гвадалахары в Мексике.

Они вылупились после длинного путешествия ещё в яйцах. Их доставили самолётом из Сан-Диего для обеспечения генетического разнообразия особей в зоопарке.

В общей сложности транспортировали 12 яиц. Вылупилась половина.

[Луис Сото, директор зоопарка]:

«Мы перевозили яйца в инкубаторах. Постоянно контролировали их температуру и влажность. На протяжении всего пути за ними наблюдали специалисты. Мы старались сделать всё максимально быстро и безопасно».

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Зоопарк Гвадалахары — один из немногих на континенте, который разводит этот антарктический вид.

[Луис Сото, директор зоопарка]:

«Мы единственное учреждение, которое заботится об этом виде в регионе. Есть только два учреждения в США, которые работают с этим видом».

В отличие от других видов пингвинов, эти живут в самой южной части Антарктиды. Вот почему так сложно воссоздать требуемые им условия.

[Луис Сото, директор зоопарка]:

«Здесь, в зоопарке Гвадалахары, нам удалось воссоздать эти условия. Они живут при температуре ноль градусов по Цельсию в полностью контролируемой среде. У нас есть машина, которая ежедневно производит полторы тонны снега».

Пингвины Адели живут и размножаются на побережье Антарктиды и на небольших островах с обнажёнными скалами. Они вырастают до 70 сантиметров и весят от трёх до шести килограммов.

В Красном списке Международного союза охраны природы они отнесены к категории, которая вызывает наименьшее беспокойство.

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