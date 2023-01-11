Спасённые морские черепахи возвращаются в океан в Аргентине

Вторую жизнь подарили двум редким морским черепахам в Аргентине. Они запутались в рыболовных сетях в Атлантическом..

Вторую жизнь подарили двум редким морским черепахам в Аргентине. Они запутались в рыболовных сетях в Атлантическом океане и могли погибнуть. Рептилий спасли и доставили в центр реабилитации в курортном городе Сан-Клементе-дель-Тую.

Морские биологи взяли черепах под опеку.

[Ванеса Траверсо, морской биолог]:

«Мы поместили прибывших черепах в бассейн и посмотрели, как они плавают. К счастью, всё было в порядке. Они травоядные, поэтому мы накормили их водорослями».

Рептилий также обследовали ветеринары. Они взяли анализы крови.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Бьянка Манчини, ветеринар]:

«Результаты показали, что у одной черепахи высокий уровень лейкоцитов. Также некоторые другие показатели свидетельствовали о небольшой анемии. Мы назначили рептилии антибиотики и комплекс витаминов».

Черепахам также сделали рентген лёгких и пищевода. Оказалось, что у одной питомицы в желудке был пластик. По словам сотрудников центра, такое наблюдается почти у всех черепах, попадающих на реабилитацию.

Рептилии провели в центре почти месяц. Теперь они возвращаются в океан. Проводить их пришли десятки местных жителей и туристов.

Бывшие подопечные центра принадлежат виду зелёная черепаха. Это крупные морские существа. Они вырастают до полутора метров и могут весить до 200 килограммов. Сейчас зелёные черепахи находятся на грани исчезновения. Охота на них запрещена во многих странах.

Короткая ссылка на эту страницу: