Назвать сверчка в честь бывшей: зоопарк в США нашёл уникальный способ заработать

Партию необычных сверчков готовят к ужину в День святого Валентина в зоопарке Лихай-Вэлли в Пенсильвании. А..

Партию необычных сверчков готовят к ужину в День святого Валентина в зоопарке Лихай-Вэлли в Пенсильвании.

А необычны они тем, что у каждого есть имя. Питомник придумал интересный способ заработать. За деньги можно купить насекомому имя, назвав его в честь человека, который разбил вам сердце.

[Мэтт Прованс, представитель зоопарка Лихай-Вэлли]:

«Не всегда дело в любви. Иногда речь идёт о тех, кто разбивает вам сердце. И почему бы вам не поддержать наших питомцев, не помочь с кормом. Покупайте сверчка и называйте в честь бывшего или бывшей».

Дать имя насекомому можно всего за 5 долларов. В течение последних нескольких недель всех «именных» сверчков фотографировали и публиковали фото в соцсетях. Затем их отдавали на съедение черепахам, ящерицам, курам и другим животным.

[Мэтт Прованс, представитель зоопарка Лихай-Вэлли]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Тараканы, наверное, были бы лучшим вариантом мести бывшим. Но сверчки – это самое распространённое насекомое, которое является частью рациона».

Впрочем, тараканов всё же использовали. Но в 2020 году в зоопарке Техаса. Участники могли за 5 долларов купить и назвать овощ, за 10 – таракана, и за 25 – грызуна. Потом их скармливали бегемотам, жирафам, опоссумам и змеям и отправляли видео жертвователям вместе с открыткой ко Дню святого Валентина.

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