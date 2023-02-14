Назвать сверчка в честь бывшей: зоопарк в США нашёл уникальный способ заработать

Партию необычных сверчков готовят к ужину в День святого Валентина в зоопарке Лихай-Вэлли в Пенсильвании. А..
Дата загрузки: 2023-02-14
А необычны они тем, что у каждого есть имя. Питомник придумал интересный способ заработать. За деньги можно купить насекомому имя, назвав его в честь человека, который разбил вам сердце.
[Мэтт Прованс, представитель зоопарка Лихай-Вэлли]:
«Не всегда дело в любви. Иногда речь идёт о тех, кто разбивает вам сердце. И почему бы вам не поддержать наших питомцев, не помочь с кормом. Покупайте сверчка и называйте в честь бывшего или бывшей».
Дать имя насекомому можно всего за 5 долларов. В течение последних нескольких недель всех «именных» сверчков фотографировали и публиковали фото в соцсетях. Затем их отдавали на съедение черепахам, ящерицам, курам и другим животным.
[Мэтт Прованс, представитель зоопарка Лихай-Вэлли]:
«Тараканы, наверное, были бы лучшим вариантом мести бывшим. Но сверчки – это самое распространённое насекомое, которое является частью рациона».
Впрочем, тараканов всё же использовали. Но в 2020 году в зоопарке Техаса. Участники могли за 5 долларов купить и назвать овощ, за 10 – таракана, и за 25 – грызуна. Потом их скармливали бегемотам, жирафам, опоссумам и змеям и отправляли видео жертвователям вместе с открыткой ко Дню святого Валентина.
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