От тигров до черепах: в Лондонском зоопарке идёт подсчёт животных

Найти и учесть каждого. Смотрителям Лондонского зоопарка вновь предстоит выполнить непростую миссию. Они вооружились блокнотами, калькуляторами и фотокамерами и приступили к подсчёту животных.

С крупными питомцами всё просто. Сложнее с теми, кто живёт большими колониями или группами. Например, с пингвинами и беличьими обезьянами.

[Дэн Симмондс, сотрудник Лондонского зоопарка]:

«Беличьи обезьяны прыгают повсюду, забираются на голову смотрителя и на его блокнот, но у смотрителя есть свои хитрости. Чаще всего это лакомства, а иногда это игра с животными».

Смотрители знают своё дело. Поэтому в трудных ситуациях просто фотографируют питомцев, а потом подсчитывают по фото. Это касается рыб в аквариумах и некоторых насекомых. А вот муравьёв считают не отдельно, а колониями.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

На перепись уйдёт неделя. В зоопарке живёт примерно 14 тысяч млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и насекомых. Всего 400 видов. Подсчёт нужен для того, чтобы узнать, сколько питомцев прибавилось за прошедший год.

[Дэн Симмондс, сотрудник Лондонского зоопарка]:

«В 2022 году в Лондонский зоопарк прибыло несколько новых животных. Звездой стала западная равнинная горилла Кибури. Её поселили в вольере с нашими гориллами, и она пользуется большим успехом у публики Лондонского зоопарка».

В зоопарке также вылупились десять птенцов пингвина Гумбольдта, родились три карликовые козы и два суматранских тигрёнка – Зак и Криспин.

[Дэн Симмондс, сотрудник Лондонского зоопарка]:

«Суматранские тигры – один из редчайших видов хищных кошек. В дикой природе их осталось всего несколько сотен. Поэтому программа разведения в Лондонском зоопарке очень важна».

После переписи сведения загрузят в глобальную базу данных. Она доступна для всех зоопарков мира, в которых действует программа разведения редких животных.

Короткая ссылка на эту страницу: